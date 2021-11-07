بعد محاولة اغتياله.. الكاظمي يترأس جلسة استثنائية لمجلس الوزراء العراقي

ترأس رئيس مجلس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، جلسة استثنائية لمجلس الوزراء، بعد تعرضه لمحاولة اغتيال بطائرات مسيرة استهدفت منزله.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي في بيان مقتضب إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يترأس جلسة استثنائية لمجلس الوزراء".

يأتي ذلك بعدما شكل المجلس الوزاري للأمن الوطني في العراق، الأحد، لجنة عليا للتحقيق في محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بعد هجوم بطائرات مسيرة مفخخة استهدفت مقر إقامته، فجر الأحد.

وقالت وكالة الأنباء العراقية إن "اللجنة العليا التي شكلها المجلس الوزاري سيترأسها مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي وعضوية وكيل شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية الفريق أحمد ابو رغيف".

وأضاف مصدر للوكالة أن "اللجنة تضم في عضويتها رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عبد الأمير يارالله ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري ورؤساء أجهزة المخابرات ومكافحة الإرهاب والأمن الوطني، للتحقيق بمحاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها الكاظمي".

و ترأس الكاظمي، اجتماعاً مع كبار قادة الأمن في البلاد، لبحث محاولة اغتياله، وظهر في مقطع مصور نشره مكتبه الأحد، وهو يرأس الاجتماع.

وذكر مكتبه أن "الاعتداء الإرهابي الجبان الذي استهدف منزل رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بهدف اغتياله، يعد استهدافاً خطيراً للدولة العراقية".

وكانت وزارة الداخلية العراقية، قالت إن محاولة الاغتيال التي طاولت رئيس الوزراء، نُفذت بثلاث طائرات مسيرة، في خطوة لاقت إدانات عربية ودولية واسعة.