الشوط الأول .. ميلان يفرض التعادل على إنتر 1-1 بدربي الغضب

سيطر التعادل الإيجابي على مجريات الشوط الأول بين فريق إيه سي ميلان أمام إنتر ميلان، على ستاد سان سيرو، ضمن منافسات الجولة الـ 12، من مسابقة الدوري الإيطالي.

تقدم إنتر مع الدقيقة 11، من تنفيذ ناجح لركلة الجزاء عن طريق هاكان تشالهان أوجلو بتسديدة قوية في منتصف المرمى تماما لم يتوقعها الحارس تشيبريان تاتاروشانو بشكل صحيح.



ونجح ميلان في تسجيل التعادل ركلة حرة مباشرة لميلان نفذها ساندرو تونالي بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أخطأها المدافع ستيفان دي فري بشكل فادح ورأسية سيئة غالطت الحارس سمير هاندانوفيتش ووضعت الكرة داخل الشباك.



وتكون تشكيل إنتر من: سمير هاندانوفيتش، سكرينيار، دي فري، باستوني، دارميان، باريلا، بروزوفيتش، كالهان أوغلو، إيفان بيريسيتش، إيدين دجيكو، لاوتارو مارتينيز.

بينما يتكون تشكيل ميلان من: تاتاروشانو، كالابريا، كايير، توموري، بالو توري، كيسي، تونالي، كرونيتش، براهيم دياز، رافائيل لياو، إبراهيموفيتش.

ويحتل ميلان المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 31 نقطة، بينما يقع إنتر في المركز الثالث برصيد 24 نقطة.