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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

النشرة الاقتصادية.. انخفاض الإسترليني 45 قرشا خلال أسبوع.. والمركزي يحدد مهلة للبنوك لتطبيق خدمات شبكات المدفوعات اللحظية.. غرفة الأخشاب توضح أسباب ارتفاع أسعار الأثاث

النشرة الاقتصادية
النشرة الاقتصادية

يستعرض موقع صدى البلد  أبرز الأخبار الاقتصادية اليوم الأحد في مقدمتها.. انخفاض الجنيه الإسترليني 45 قرشا خلال أسبوع .. والمركزي يحدد مهلة للبنوك لتطبيق خدمات شبكات المدفوعات اللحظية.. وغرفة الأخشاب توضح أسباب ارتفاع أسعار الأثاث بنسبة 35% 

فيما يلي اهم الاخبار:

الإسترليني ينخفض 45 قرشا.. العملات الأجنبية في بنك مصر ختام اليوم 7-11-2021

ننشر أسعار العملات الأجنبية والدولار مقابل الجنيه المصري خلال ختام تعاملات اليوم الأحد 7 نوفمبر 2021 وفقا لآخر تحديث في بنك مصر .

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية و الدولار كالتالي بلع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر خلال ختام تعاملات اليوم الأحد 15.64جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع . 

المركزي يُلزم البنوك بتطبيق خدمات شبكات المدفوعات اللحظية خلال 6 أشهر.. تفاصيل

وجه طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، رؤساء البنوك العاملة في السوق المصرية، بضرورة إشراك البنوك في القواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية، في موعد أقصاه 6 أشهر، تبدأ من أول نوفمبر الجاري.

تعرف على أسعار العملات العربية في بنك مصر ختام اليوم الأحد 7 -11-2021


ينشر "صدى البلد" أسعار العملات العربية في بنك مصر مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الأحد 7 نوفمبر 2021 وفقا لآخر تحديث.

باستثمارات 100 مليون جنيه .. ايجوث تعيد تأهيل فندق نفرتاري أبوسمبل بأسوان

ووقع العقد شريف بندارى العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق " إيجوث " التابعة للقابضة للسياحة إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، واللواء أحمد المخزنجي – رئيس مجلس إدارة شركة مصر أسوان وينص العقد على قيام الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق" إيجوث " بإعتبارها أكبر الشركات المتخصصة في الفندقة بإعادة تأهيل فندق نفرتاري وتبلغ التكلفة الإجمالية الإستثمارية للتطوير حوالى 100 مليون جنيه وتبلغ مدة حق الإنتفاع 25 عاماً وتجدد لمدة أخري.

بعد ارتفاعها 35%.. أسباب زيادة أسعار الأثاث.. تفاصيل

قال محمد مندي  الفائز عن فئة المشروعات الكبيرة بانتخابات غرفة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات ، إن هناك ارتفاعا في أسعار الأثاث بنسب تتراوح بين 25-35% خلال العام الجاري.

الإسترليني المركزى الأخشاب الاثاث إيجوث

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بعد ارتفاعها 35%.. أسباب زيادة أسعار الأثاث..تفاصيل

الاسترليني ينخفض 45 قرشا.. العملات الأجنبية في بنك مصر ختام اليوم 7-11-2021

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