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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اخبار التعليم.. لطلاب الجامعات… تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة للإعفاء من المصروفات الجامعية.. تعليم الكبار بعين شمس يعلن عن انطلاق ورشة عمل إستراتيجيات التدريس والتدريب

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

لطلاب الجامعات … تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة للإعفاء من المصروفات الجامعية

تواصل الجامعات الحكومية بمحافظات القاهرة الكبري والأقاليم، استخراج كارينهات العام الدراسي الجديد 2021-2022 للطلاب المستجدين أوالقدامي، من خلال التوجه لمكاتب شئون الطلاب بالكليات المختلفة، و كذلك سداد مصروفات العام الجديد، وأعلنت بعض الجامعات أن هناك عدد من التيسيرات تقدم للطلاب المتعثرين غير المسددين للمصروفات الدراسية، بمختلف الكليات من أجل سداد المصروفات الدراسية كل عام في إطار الدورالمجتمعي للجامعات.

 

١٣ نوفمبر … تمريض القاهرة تعلن موعد بدء امتحانات الميدتيرم

أعلنت كلية التمريض جامعة القاهرة ، عن عقد امتحان " الميد تيرم " الخاص بمقرر تمريض المسنين العملى للفصل الدراسى الاول للعام الجامعي ٢٠٢١-٢٠٢٠ لجميع الفرق من يوم السبت الموافق ١٣ من نوفمبر حتى يوم الاثنين الموافق ١٥ من نوفمبر وذلك من الساعة ٩ صباحا وحتى ٢ ظ .

 

مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان يبدأ حجز دورات للغة الانجليزية مؤهلة لامتحانات التويفل

أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب جامعة حلوان عن بدء الحجز فى دورة اللغة الانجليزية الأكاديمي، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان و والدكتورة مها حسنى عميد الكلية.

 

تعليم الكبار بعين شمس يعلن عن انطلاق ورشة عمل إستراتيجيات التدريس والتدريب

قال الدكتور إسلام السعيد، مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، إنه سيتم انطلاق ورشة عمل إستراتيجيات التدريس والتدريب يوم الجمعة 19 نوفمبر أونلاين باعتماد مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس.

 

١٠ نوفمبر .. جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول التدريس البينى

ٱعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر نوفمبر 2021، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

 

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