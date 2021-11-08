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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب الجامعات.. تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة للإعفاء من المصروفات الجامعية

طلاب الجامعات
طلاب الجامعات

تواصل الجامعات الحكومية بمحافظات القاهرة الكبري والأقاليم، استخراج كارينهات العام الدراسي الجديد 2021-2022 للطلاب المستجدين أوالقدامي، من خلال التوجه لمكاتب شئون الطلاب بالكليات المختلفة، و كذلك سداد مصروفات العام الجديد، وأعلنت بعض الجامعات أن هناك عدد من التيسيرات تقدم للطلاب المتعثرين غير المسددين للمصروفات الدراسية، بمختلف الكليات من أجل سداد المصروفات الدراسية كل عام في إطار الدورالمجتمعي للجامعات.

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الفئات المستثناة والمعفاة من سداد المصروفات الدراسية

وأوضحت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، الشروط والأوراق المطلوبة للإعفاء من المصروفاتالجامعية للطلاب المتعثرين وغير القادرين على سداد المصروفات من ذوي الظروف الصعية، منوهة بأن أبرز الشروط تتمثل في خضوع الطالب للفئاتالمستثناة و المعفاة من سداد المصروفات الدراسية مثل أبناء الشهداء من الجيش و الشرطة، والمدنيين والأطباء والتمريض، الطلاب اليتامى الأموالأب، ذوي الظروف الصعبة، الطلاب أصحاب الأمراض المزمنة، الطلاب الأوائل و الطلاب من أبناء المحافظات الحدودية بشرط تقديم الأوراق التيتثبت ذلك.

الشروط والأوراق المطلوبة للإعفاء من المصروفات الجامعية

وفي إطار توضيح الشروط والأوراق المطلوبة للإعفاء من المصروفات الجامعية، قالت المصادر إنه يجب على الطلاب تقديم الأوراق التي تثبت حقهمفي الحصول على إعفاء من المصروفات الدراسية، المتمثلة في تقديم بحث اجتماعي مختوم بشعار الجمهورية، و تقيدم مفرادات مرتب ولي الأمر وكذلك شهادة الوفاة للوالد أو الوادة بجانب صورة بطاقة الرقم القومي، و بالنسبة للمرضى المصابين بامراض مزمنة يجب عليهم تقديم الأوراق التيتثبت إثابتهم و تقرير طبي كامل، مشيرة إلى أن الإعفاء للمصروفات يكون شامل المصروفات الدراسية، وكذلك مصروفات الكتب الجامعية أو المدن لمنيرغب، مؤكدة أنه حق دستوي و مجتمعي من الجامعات تجاه أبنائها.

الجامعات الحكومية العام الدراسي الجديد 2021-2022 المصروفات الدراسية غير المسددين للمصروفات الدراسية المعفاة من سداد المصروفات الدراسية

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