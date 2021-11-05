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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

لطلاب الجامعات .. تعرف على رابط حجز لقاح كورونا

تعرف علي رابط حجز
تعرف علي رابط حجز لقاح كورونا

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم تفعيل القرار، الذى سبق أن أصدرته اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بشأن عدم السماح بعد يوم 15 نوفمبر الجاري، بدخول أى موظف لم يتلق اللقاح إلى مكان عمله، وعدم سماح الطلاب من دخول الجامعات لم يتلقى لقاح كورونا، أو سيكون عليه أن يُجري تحليل PCR كل أسبوع, لذلك يستعرض لكم موقع "صدى البلد" هذا التقرير رابط حجز لقاح كورونا لطلاب الجامعات.

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ودعا رئيس مجلس الوزراء، المواطنين إلى سرعة الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، ولا سيما أن الدولة وفرت ملايين الجرعات من مختلف اللقاحات المعتمدة لمواطنيها خلال الفترة الماضية، بدعم كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كما وفرت الاعتمادات المالية اللازمة للحصول على هذه اللقاحات من مختلف المصادر بعد اعتمادها، وهو ما أسهم في حصول عدد كبير من المواطنين عليها، وتقريباً تم تطعيم كافة موظفي الجهاز الإداري للدولة، مشيرًا إلى أنه جار حاليا التوسع فى تخصيص مراكز لتلقى اللقاح على مستوى الجمهورية؛ سعيا لاستكمال تطعيم المواطنين بتلك اللقاحات.

رابط حجز لقاح كورونا لطلاب الجامعات 

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بعمل وزير الصحة؛ إلى لاأنه تم الإعلان عن آليات بدء تطعيم الفئة العمرية من (15 – 18) سنة بلقاح "فايزر"، الذي تتوافر منه حاليا نحو 8 ملايين جرعة، معلنا أنه اعتبارا من يوم 15 نوفمبر الجاري لن يُسمح بدخول الجامعات لمن لم يتلق اللقاح المضاد للفيروس.

ويمكن لطلاب الجامعات التسجيل للحصول وحجز لقاح كورونا من خلال موقع وزارة الصحة من هنا ومن خلال الموقع وبعد إضافة البيانات الخاصة بالطالب يمكنه تحديد المكان التابع له للحصول على لقاح كورونا كمان يمكنه الحصول عليه من الجامعة المتواجد بها بعد التسجيل على موقع وزارة الصحة.

توفير لقاح كورونا لطلاب الجامعات 

كما أوضح عبدالغفار، أن إجمالي عدد الجرعات التي تم توريدها بلغ أكثر من 72 مليون جرعة، تم استهلاك نحو 39 مليون جرعة منها، وأن إجمالي عدد الجرعات المتاحة الآن نحو 34 مليون جرعة، تكفى لتطعيم نحو 17 مليون مواطن، مضيفاً أنه من المتوقع خلال الفترة المقبلة توريد أكثر من 26 مليون جرعة أخرى من مختلف اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المتعاقد عليها، بحيث سيصل إجمالى ما تم توريده إلى نحو 99 مليون جرعة، منوهاً إلى أنه وصل بالفعل فى مطلع الشهر الجارى أكثر من 2 مليون جرعة من لقاحى "سينوفاك" و"استرازينيكا"، وجار استقبال باقى الجرعات من مختلف اللقاحات على مدار الشهر الجارى، مشيراً إلى أن معدل التطعيم اليومى حالياً يصل إلى نحو 500 ألف جرعة، ما بين الجرعة الأولى والثانية.

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