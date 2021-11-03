تعرف على طرق التسجيل في بنك المعرفة المصري وكيفية استخدامه للطلاب

يبحث الكثير من طلاب المراحل التعليمية المختلفة وأولياء أمورهم عن كيفية التسجيل في بنك المعرفة المصري للطلاب، وذلك بعد إعلان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن بنك المعرفة المصري يمثل العمود الفقري للتعليم قبل الجامعي، لتوفيره وإتاحته كم هائل من المعلومات من جميع جامعات العالم.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على الطلاب، بضرورة الاستفادة منه والاطلاع على الأسئلة التي يجري توفيرها من خلاله، ومنصة البث المباشر، ومنصة ذاكر ومنصة حصص مصر التعليمية، بوابة التعليم الإلكتروني.

ولذلك يستعرض موقع "صدى البلد"، خلال السطور التالية كيفية التسجيل في بنك المعرفة المصري للطلاب، وكيفية استخدامه للطلاب، وذلك من خلال التقرير التالي:

طرق التسجيل في بنك المعرفة المصري:

1- الدخول على موقع بنك المعرفة المصري من خلال هذا الرابط

2- ستجد أيقونة تسجيل الدخول في أعلى الصفحة في اليمين، بمجرد الضغط عليها سيجد الطالب أمامه خيارين، إما تسجيل الدخول إذا كان لديه حساب مسبق، أو إنشاء حساب جديد.

3- إذا كان الطالب لا يملك حسابًا سابقًا، فعليه الضغط على أيقونة إنشاء حساب جديد.

4- والتي ستفتح له صفحة يمكنه الاختيار فيه نوع الحساب، سواء كان حساب للأطفال أو التعليم الأساسي أو للباحثين أو للقراء.

5- الضغط على كلمة التعليم الأساسي ثم الضغط على كلمة تسجيل، والتي ستتيح صفحة جديدة لتسجيل كافة بيانات الطالب وأبرزها:

الاسم الأول والأخير

البريد الإلكتروني

رقم الهاتف

الرقم القومي

تاريخ الميلاد

6- بعد ملئ البيانات السابقة، يمكنك الضغط على كلمة الخطوة التالية.

7- والتي ستفتح صفحة جديدة، وفيها يمكنك اختيار التسجيل للطالب أو المعلم، بمجرد اختيار الطالب، عليك ملئ البيانات الخاصة بالمدرسة وعنوانها والسنة الدراسية، ثم الضغط على الخطوة التالية.

8- ويتم قراءة شروط الاستخدام، ثم الموافقة عليها وإدخال الرقم التأكيدي، والذي بمجرد إتمامه سيتم إرسال رسالة على بريدك الإلكتروني المسجل، فيها اسم المستخدم والرقم السري.

ينقسم بنك المعرفة المصري إلى 4 أقسام

1- قسم الأطفال.

تخدم الأطفال من أعمار 6 إلى 14 عاما وتوفر أنشطة ومصادر تعليمية ترفيهية، ويجب إنشاء حساب عن طريق أحد الوالدين أو الوصي.

2- قسم الطلاب.

3- قسم الباحثين والطلاب الجامعيين.

4- قسم القراء العاديين، حيث يمكن التسجيل لأي شخص من خلال الأيقونة المناسبة له.