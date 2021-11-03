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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعرف على أهداف مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس

أهداف مركز تعليم
أهداف مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس

تسعي جامعة عين شمس إلي تحقيق التميز في مجال التعليم الجامعي والبحث العلمي على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية في ظل مناخ يتسم بالاستقلالية والحرية والديمقراطية والمساواة وبما يساهم في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.

 

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ويهتم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس، بالقضية القومية الخاصة بمحو الأمية، حيث تم إنشاء مركز متخصص لهذا الغرض تحت عنوان مركز تعليم الكبار والذى يهتم بمحو أمية المواطن بالأحياء المحيطة بالجامعة، وعقد الاتفاقيات والبروتوكولات مع وزارة التربية والتعليم والهيئة القومية لتعليم الكبار.

 

 وخلال السطور التالية ننشر أهداف مركز تعليم الكبار.

1 -  تلبية حاجات الأميين الكبار من خلال تنظيم فصول لمحو أميتهم داخل الجامعة وخارجها.

2 -  إتاحة فرص التأهيل والتدريب المستمر والمتنامي لمختلف الفئات العاملة فى تعليم الكبار بما يحقق تعريفهم بالمستجدات المهنية والتربوية والمهارية.

3 -  إيجاد صلات تعاون مع مؤسسات تعليم الكبار المحلية والإقليمية والدولية من أجل القيام بمشروعات مشتركة والتعرف على الاتجاهات العالمية المعاصرة والاستفادة منها.

4 -  إصدار مجلة دورية متخصصة فى تعليم الكبار تهتم بنشر الدراسات والبحوث والمؤتمرات الوطنية والقومية والعالمية.

5 -  إعداد قاعدة للبيانات والمعلومات فى تعليم الكبار للاستفادة منها فى هذا المجال.

6 -  تقديم الاستشارات الإدارية والفنية فى مجال تعليم الكبار.

7 -  إقامة المؤتـمرات والحلقـات الدراسية وورش العمل لبحث ودراسة أهم قضايا تعليم الكبار ومشكلاته.

جامعة عين شمس التعليم الجامعي والبحث العلمي خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس أهداف مركز تعليم الكبار

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