الأوراق المطلوبة للتقديم في الدراسات العليا بجامعة القاهرة

آلاف الطلاب يتخرجون سنويا، ويحرص العديد منهم على استكمال الدراسات العليا، لرفع الدرجة العلمية أو الاستمرار في سلك التدريس بالجامعات الحكومية أو الخاصة، لذا يرصد "صدى البلد"، في ضوء خدماته اليومية، الأوراق المطلوبة لبدء الدراسات العليا بجامعة القاهرة، في إطار سلسلة الخدمات اليومية التي يقدمها الموقع لقرائها على مدار الساعة.

الدراسات العليا جامعة القاهرة للطلاب المصريين:

في البداية يجب على الكليات إرسال إستمارات بيانات الطلاب لادارة الدراسات العليا بالجامعة وهي كالآتي:

1. تقديم شهادة الماجستير المؤقتة بالتقدير المطلوب (للمتقدمين للدكتوراه).

2. تقديم شهادة البكالوريوس المؤقتة بالتقدير المطلوب للمتقدمين للقيد بالدبلوم أو الماجستير.

3. تقديم بيان بدرجات الطالب خلال سنوات الدراسة.

4. تقديم شهادة الميلاد أو المستخرج رسمى منها.

5. تقديم صورة بطاقة تحقيق الشخصية (الرقم القومي).

6. تقديم 6 صور شخصية مقاس 4x6 سم.

7. تقديم موافقة جهة العمل على القيد والدراسة.

8. تقديم موافقة جهة العمل على التفرغ للدراسة للعاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال إذا كانت الدراسة تحتاج للتفرغ (أوحسب نص اللائحه الداخلية للكلية).

9. تقديم شهادة الموقف من التجنيد (مؤجل / معافى مؤقت/ معفى نهائيا).

10. تقديم موافقة القوات المسلحة للمجندين.

11. تقديم موافقة شؤون الضباط (إذا كان المتقدم للقيد ضابط بالقوات المسلحة أو ضابط شرطة).

الدراسات العليا جامعة القاهرة للطلاب الوافدين:

- تقديم المؤهل الدراسي الحاصل عليه الطالب معادل من المجلس الأعلى للجامعات.

- تقديم خطاب ترشيح من سفارة البلد التابع لها الطالب للكلية المراد الدراسة بها، موضحا به جهة التمويل والعام الجامعي المراد الدراسة به والدرجة العلمية وموقع من المستشار الثقافى للسفارة و الخطاب موجه لعميد الكلية.

- تقديم إرفاق صورة من موافقة السفارة على دراسة الطالب بالكلية المراد الدراسة بها موضحاً بها جهة التمويل للدراسة والعام الجامعى المراد الدراسة به والدرجة العلمية المراد الدراسة فيها.

- تقديم جواز السفر ساري الصلاحية لمدة عام كامل.

- تقديم ما يفيد بخلو الطالب من مرض الإيدز قبل القيد والتسجيل للدارسين.

- تقديم شهادة امتياز لمدة عام كامل بالنسبة للدراسين في المجال الطبي.

- يجب ملء 3 استمارات بيانات بالكلية.

- يجب ملء 3 استمارات معلومات بالكلية.

- تقديم 4 صور شخصية.

- تقديم ملف للحفظ.

- تقديم تقديرات السنوات الأربع للبكالوريوس.

- الدبلوم أو التمهيدى قبل الماجستير، وبعد استيفاء المستندات والأوراق المطلوبة يتم استيفاء استمارة المعلومات من (أصل + 3 صورة) موقعاً عليها من الطالب.