تعرف على نظام الدراسة في جامعة المنصورة الجديدة الأهلية

تعد جامعة المنصورة الجديدة ضمن إحدى الجامعات الأهلية الغير هادفه للربح وتقع في مدينة المنصورة الجديدة في محافظة الدقهلية بمصر، وتأسست عام 2019.

وتتبني كلية الطب جامعة المنصورة الجديدة رؤية الطب لخدمه المجتمع و إعداد كوادر طبيه مؤهله لذلك, للارتقاء بالرعاية الصحية للمجتمع المحيط و ذلك من خلال نموذج كليه الطب المجتمعية التي تولى اهتماما أكثر للمشكلات الصحية للمجتمع و تعطى أولويه للتدريب في بيئته المحيطة.

و إعداد طبيب يتصف بالمهنية و ذو قدره تنافسيه، تم أعداده لتبين المشكلات الصحية للمجتمع المحيط به، و التعامل معهاـ وذلك على المستوى المحلى والإقليمي.

توجد 7 كليات بجامعة المنصورة الجديدة وهي :

كلية الأعمال

كلية المعاملات القانونية الدولية

كلية علوم وهندسة المنسوجات

كلية الهندسة

كلية علوم وهندسة الحاسبات

كلية العلوم

كلية الطب

كلية طب الأسنان

كلية الصيدلة

تخصصات جامعة المنصورة الجديدة

تتوفر 7 مجالات للدراسة في جامعة المنصورة الجديدة وهي :

مجال الأعمال ويتضمَّن:

برنامج ريادة الأعمال والابتكار

برنامج الإدارة

برنامج التمويل والاستثمار

برنامج المحاسبة ونظم المعلومات

برنامج التسويق

مجال علوم وهندسة المنسوجات ويتضمَّن:

برنامج هندسة وتكنولوجيا المنسوجات

برنامج كيمياء البوليمرات والألوان للمنسوجات

برنامج إدارة وتسويق الملابس

برنامج تصميم المنسوجات والموض

مجال العلوم الهندسية ويتضمَّن:

( برنامج الهندسة النووية ونظم الطاقة ، برنامج الهندسة الطبية الحيوية ، برنامج هندسة وإدارة الإنشاءات ، برنامج الهندسة الكيميائية ، برنامج العمارة البيئية وتكنولوجيا البناء ).

مجال علوم وهندسة الحاسبات ويتضمَّن

( برنامج علوم الحاسب ، برنامج علوم الذكاء الاصطناعي ، برنامج هندسة الحاسب ، برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي ، برنامج المعلوماتية الطبية الحيوية ).

مجال العلوم الأساسية ويتضمَّن:

( برنامج الكيمياء الصناعية ، برنامج البيولوجيا الجزيئية ، برنامج علوم الأدلة الجنائية ).

برنامج الطب والجراحة التكاملي المبني على المجتمع

برنامج طب الأسنان

ويهدف البرنامج إلى إكساب الطلاب السلوكيات والمهارات: ( المعرفة والخبرة والتفكير النقدي التحليلي ومهارات حل المشكلات والاحترافية والقيم الأخلاقية والمهارات الإجرائية والفنية ).

صممت كلية العلوم بجامعة المنصورة الجديدة على أحدث الطراز العالمي بما تحتويه من معامل بالمعاير العالمية وأجهزة متقدمة؛ لخدمة العملية التعليمية والبحثية؛ لمواكبة التطور الهائل في مجال تطبيقات العلوم في شتى المجالات الحديثة وإكساب الطلاب المهارات اللازمة للاستفادة من الحقائق والنظريات العلمية؛ لتفسير ونشر المفاهيم العلمية واختيار الحلول المناسبة لحل المشكلات، على أسس علمية وتطبيق تكنولوجيا المعلومات ذات الصلة بالميدان بشكل فعال.

وانطلاقًا من "رؤية مصر 2030" والتميز في البرامج المتخصصة، التي تخدم تلك الرؤية، فقد تم استحداث ثلاث برامج هي الأولى من نوعها في مصر والشرق الأوسط:

أولاً : برنامج الكيمياء الصناعية:

الكيمياء الصناعية هي فرع الكيمياء الذي يُطبق العمليات الفيزيائية والكيميائية نحو تحويل المواد الخام إلى منتجات ذات فائدة للبشرة، حيث يهدف البرنامج إلى إنتاج خريجين ذي روابط معرفية في الهندسة، والتصنيع الكيميائي، والاقتصاد والإدارة الصناعية ويكون قادر علي إجراء الأبحاث وتطوير وتحسين خصائص المنتجات التي نستخدمها كل يوم من خلال اختيار المواد الخام، وتصميم العمليات الكيميائية وتحسين ظروف الإنتاج حيث سيكون الطالب مؤهل للعمل في المجالات الآتية:

- الصناعات التحويلية والصناعات ذات الصلة مثل البترول والكيماويات.

- السيراميك والأسمنت والبوليمرات.

- صناعة المواد الغذائية.

- صناعة الإلكترونيات.

- صناعة التعدين مثل الحديد والصلب والصناعات الدوائية والصناعات ذات الصلة بالصحة.

- الوكالات الحكومية بما في ذلك، الشرطة والجمارك والدفاع.

ثانياً : برنامج البيولوجيا الجزيئية:

يُركز برنامج البيولوجيا الجزيئية على الدراسة العلمية لتركيب ووظيفة الجزيئات البيولوجية الكبيرة ودور المكونات الجزيئية والآليات في التجمعات فوق الجزيئية والخلايا.

وسيُقدم البرنامج للطالب أساساً قويًا في دراسة علم الأحياء تمكنه من اكتشاف جوانب علم التطور وعلم الوراثة الميكروبية، والأساس الجزيئي للسرطان، كما تُوفر خلفية لمزيد من العمل في المجالات سريعة التوسع في الجينومات وبيولوجيا الخلية والتكنولوجيا الحيوية وعلم الاحياء الدقيقة والتشخيص والعلاج واكتشاف الامراض والبحث والتطوير والتشخيص وأكثر من ذلك بكثير، مما يُمكن الطلاب من اختيار العمل في مختلف مؤسسات البحث والتطوير في جميع أنحاء العالم كما تؤهل الطالب للعمل في المجالات الاتية:

- مجال البيولوجيا الجزيئية.

- مجال التحاليل الطبية.

- تقني الجزيئي.

- البحوث الزراعية.

- صناعة المواد الغذائية.

- صناعة الرعاية الصحية.

ثالثاً : برنامج علوم الأدلة الجنائية:

يقدم برنامج علوم الأدلة الجنائية منهجًا متميزًا مُتعدد التخصصات، يجمع بين مختلف جوانب علم الأحياء والكيمياء والرياضيات والإحصاء والفيزياء وعلوم الأدلة الجنائية.

يعد البرنامج من البرامج المتميزة التي لا يوجد لها نظير على مستوى كليات العلوم، ويهدف إلى تأهيل الطالب بالخلفية العلمية والعملية اللازمة لمواكبة المستجدات والتقنيات، والعمل على الاستفادة من الخبرات العالمية المختلفة التي تُمكنه من العمل في مجال الأدلة الجنائية والمختبرات الطبية والبحثية، وكذلك تمكينه من الربط بين التحليل العلمي للأدلة وتطبيق القانون لتحقيق العدالة.

وسيكون الخريج مؤهل للعمل في المجالات الاتية: كيميائي، أمن المعلومات، محقق الطب الشرعي الرقمي، الأدلة الجنائية، عالم الأحياء الشرعي، فني علوم الطب الشرعي، عالم أنثروبولوجيا شرعي، مُحقق جنائي، المتخصصين في بصمات الأصابع.

الأوراق المطلوبة لتقديم:

1. أصل الثانوية أو ما يعادلها من الشهادات العربية والاجنبية موثق من السفارة والخارجية المصرية ومعتمد.

2. أصل شهادة الميلاد.

3. صورة البطاقة.

4. 6 صور شخصية.

5. نموذج 2 جند و6 جند للذكور.