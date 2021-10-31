تعرف علي أقسام وبرامج كلية الآداب جامعة عين شمس

تعد كلية الآداب إحدى كليات بجامعة عين شمس، ونشأت عام 1950م، وتحتوي الكلية على العديد من الأقسام مثل قسم اللغة الأم اللغة العربية، وقسم اللغة الفرنسية والإنجليزية وبها أقسام كالجغرافيا وعلم النفس وغيرها، فكلية الآداب تمثل استمرارا أقدم وأعرق الجامعات التي عرفها العالم في تاريخه.

حرص موقع "صدى البلد" على رصد المزيد من المعلومات حول أقسام وبرامج كلية الآداب جامعة عين شمس خلال السطور التالية:

أقسام كلية أداب جامعة عين شمس:

قسم اللغة العربية.

قسم اللغة الانجليزية.

قسم اللغة الفرنسية.

قسم اللغات الشرقية.

قسم اللغة العبرية.

قسم الحضارة الاوروبية.

قسم التاريخ.

قسم الجغرافيا.

قسم علم النفس.

قسم الدراسات الفلسفية.

قسم علم الاجتماع.

قسم الآثار.

قسم المكتبات.

قسم الدراما والنقد.

قسم الإرشاد السياحي.

قسم الارشاد السياحي الفرنسي.

قسم علوم الاتصال والاعلام.

كما تشمل كلية الآداب، مجموعة من البرامج التعليمية المميزة التي تهتم بتأهيل الطالب لسوق العمل، وذلك كونها تهتم بالتدريب العملي أثناء فترة الدراسة، وتتمثل البرامج في الآتي:

برنامج الدراسات العبرية والإسرائيلية

شروط القبول بالبرنامج:

- الترشيح من مكتب التنسيق للثانوية العامة المصرية ومايعادلها شعة أدبي وعلمي إلى كلية الآداب جامعة عين شمس أو إحدى كليات الآداب المصرية.

- يسمح بالقيد بهذا البرنامج للطلاب المصريين والوافدين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة شعبة أدبي وعلمي من إدارة الوافدين.

- يتم المفاضلة والاختيار بين الطلاب الراغبين لدراسة على أساس المجموع الكلي لشهادة اثلانوية العامة.

- ألا يقل مجموع اللغات الثلاثة اللغة الأجنبية الأولى واللغة الأجنبية الثانية واللغة الأجنبية الثالثة للطالب عن 75%.

برنامج التقنية الرقمية للملعلومات المكانية جيوماتكس

يهدف البرنامج إلى إعداج أخصائي متميز وذو كفاءة في مجالات نظم المعلومات الجغرافية وتحليل الصور الفضائية والأعما لالمساحية من خلال التدريب على أحد البرمجيات المتخصصة والأجهزة المساحية.

يمنح البرنامج:

- أخصائي مساحة في الهيئة المصرية العامة للمساحة أو شركات القطاع الخاص.

- أخصائي نظم ملعومات جغرافية واستشعار عن بعد في وحدات نظلم المعلومات الجغرافية في الهيئات والوزارات الحكومية وشركات القطاع الخاص.

- أخصائي تحليلات وبرمجة مكانية

برنامج اللغة الهندية:

يمنح البرنامج دارسيه، دراسة وتعلم اللغة الهندية في مستويات القراءة والكتابة والترجمة بأنواعها في المجالات المختلفة بالإضافة إلى دراسة اللغة الأردية التي تعزز تعلم اللغة الهندية ويقوم أساتذة هنود متخصصون يعلمون في المركز الثقافي الهندي وحاصلون على درجة الدكتوراه بالتدريس في هذا البرنامج ما يساعدهم على توفير المجال لممارسة اللغة تحدثاً.