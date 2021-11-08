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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مدحت صالح في حفل مهرجان الموسيقى العربية بالإسكندرية

صدى البلد

قدم الفنان مدحت صالح، مساء أمس الأحد، حفلا فنيا بمشاركة عازف البيانو الفنان عمرو سليم، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، على مسرح مكتبة الإسكندرية.


وتضمن برنامج الحفل مجموعة مختارة من أجمل وأشهر أعماله الخاصة، التي قدمها على مدى مشواره الفني الممتد منها (زي ما هي حبها، أكيد، حكاية وردية، ولا تسوى دموع، حاتكلم، كوكب تاني، المليونيرات، حد يقول لحبيبي، بحلم على قدي، ويا جريد النخل العالي)، إلى جانب مختارات من أشهر أعمال تراث الموسيقى العربية التي اشتهر بآدائها منها 3 سلامات.


كما تضمن الحفل فاصلا غنائيا للفنان العراقي فرات قدوري، وفرقة ضفاف دجلة، حيث قدم مجموعة متنوعة من أجمل أغنياته منها (نور عيوني، فوق النخل، الغيمة الوردية، دجلة الخير، إلى جانب أغنية بين شطين وميه).


وأقيم الحفل وفق إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا؛ من خلال دخول الجمهور من بوابات التعقيم وقياس درجات الحرارة، وتباعد المقاعد.


تجدر الإشارة إلى أن فعاليات الدورة 30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، تضم 33 حفلا فنيا؛ بمشاركة 101 فنان من 10 دول عربية هي (مصر، لبنان، المغرب، السعودية، العراق، سوريا، تونس، فلسطين، الأردن، عمان)، وتقام على 6 مسارح بثلاث محافظات القاهرة (النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية)، وأوبرا دمنهور، ومكتبة الإسكندرية التي تستضيف الحفلات لأول مرة.

اخبار مدحت صالح اعمال مدحت صالح الفنان مدحت صالح

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