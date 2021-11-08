في الأرض الزراعية.. صبيان يخطفان طفلة ويتناوبان اغتصابها بسوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله قيام أحد الصبية باستدراج طفلة وحملها والانصراف من أمام منزلها بمحافظة سوهاج .

تمكنت أجهزة الأمن من تحديد مرتكبي الواقعة وتبين أنهما (صبيان - مقيمان بدائرة مركز البلينا بسوهاج) ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة ، حيث اتفقا على اختطاف المجنى عليها.

وأضاف أحدهما بتوجهه أمام مسكنها ، وحاولا استدراجها إلا أنها لم تلبى ذلك ، فقام بحملها والانصراف بها مسرعاً من المكان "كما ظهر بمقطع الفيديو" ، وتقابل مع الثاني بإحدى المناطق الزراعية ، وقاما بالإتيان بأفعال منافية للآداب بالطفلة ، وإلقائها عقب ذلك بأحد المصارف المائية .

وبإرشادهما تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج من انتشال جثة المجنى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.