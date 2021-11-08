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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حالة طقس ودرجات الحرارة بالقاهرة والمحافظات اليوم الإثنين 8 نوفمبر

صدى البلد

 يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس اليوم الإثنين، نهارا - مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء - معتدل على السواحل الشمالية - حار على جنوب البلاد - حالة الطقس ليلا - لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء .


شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا (من 5 الى 8 صباحا) على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية - وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.


وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 29 19
الاسكندرية 27 19
وادى النطرون 27 20
طنطا 28 19
شبين الكوم 28 20
دمنهور 27 19
بلطيم 27 20
مطروح 25 20
السلوم 25 19
سيوة 27 14
بورسعيد 27 21
دمياط 28 21
الزقازيق 29 19
المنصورة 29 18
الإسماعيلية 29 18
السويس 28 21
العريش 28 19
رفح 28 18
رأس سدر 29 21
نخل 28 12
نويبع 30 22
طابا 28 20
كاترين 27 14
الطور 28 21
شرم الشيخ 30 22
الغردقة 31 20
مرسى علم 30 21
الفيوم 30 16
بنى سويف 30 17
المنيا 30 17
أسيوط 31 16
سوهاج 32 17
قنا 33 19
الأقصر 34 20
أسوان 35 20
ادفو 35 20
أبوسمبل 35 19
الوادى الجديد 33 16
شلاتين 30 19
ابو رماد 29 20
حلايب 27 21
رأس حدربة 27 22


أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة 37 24
المدينة 32 20
الرياض 28 17
المنامة 30 25
ابوظبى 32 24
الدوحة 32 25
الكويت 29 15
دمشق 23 07
بيروت 26 21
عمان 27 14
القدس 26 17
غزة 28 18
بغداد 28 12
مسقط 30 24
صنعاء 23 08
الخرطوم 38 25
طرابلس 22 16
تونس 21 12
الجزائر 17 13
الرباط 20 08

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
انقرة 22 05
اسطنبول 17 11
اسلام اباد 26 12
نيودلهى 30 14
جاكرتا 32 14
بكين 04 05-
كوالالمبور 32 25
طوكيو 20 16
اثينا 21 14
روما 19 09
باريس 13 03
مدريد 17 04
برلين 10 05
لندن 14 10
مونتريال 12 08
موسكو 06 01
نيويورك 17 10
واشنطن 20 08
نواكشوط 30 21
اديس ابابا 24 11
س.ع

حالة طقس ودرجات الحرارة حالة طقس ودرجات الحرارة بالقاهرة والمحافظات اليوم الإثنين حالة طقس ودرجات الحرارة بالقاهرة والمحافظات اليوم

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