مسئول بوزارة الزراعة يُحذر: التغيرات المناخية أصبحت قضية وجودية تواجه العالم

قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، إن التغيرات المناخية أصبحت قضية وجودية ليس في مصر فقط، بل على مستوى العالم بأكمله، سواء كانت دول نامية أو دول متقدمة.

وأضاف محمد على فهيم في مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، أن التغيرات المناخية دخلت في مرحلة الجدية وذلك لفترات طويلة، بداية من منتصف القرن الماضي ، في نهاية الثورة الصناعية.

وتابع رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة أن حدث زيادة كبيرة في الأنشطة الصناعية التي نتج عنها ما يُسمى بغازات الاحتباس الحراري والتلوث والأدخنة التي تنتج عن المسرة.

وأكمل محمد على فهيم أن هذه الأدخة تراكمت في الغلاف الجوي ثم أدت إلى الاحتباس الحراري، وبالتالي زيادة درجة حرارة الكرة الأرضية، مما أدت إلى حدوث التغيرات المناخية، معقباً: “التغيرات المناخية ظاهرة طبيعية ولكن ناتجة عن مشاكل صناعية”.