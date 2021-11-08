آخر تطورات مصير كهربا فى الأهلي

كشف الإعلامي سيف زاهر، عن تطورات جدية بشأن مصير محمود عبدالمنعم كهربا، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وقال سيف زاهر، في تصريحات تليفزيونية: «قولاً واحدًا، كهربا مستمر مع النادي الأهلي، حتى نهاية الموسم الجاري، ولا توجد أي نية لرحيله، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة».

وأضاف: «موسيماني تحدث مع كهربا بعد استبعاده من مباراة القمة أمام الزمالك، وقال له (هتاخد الفرصة في الفترة المقبلة زيك زي زملائك في الفريق)».

وتابع: «موسيماني لن يوافق على رحيل أي لاعب، والكل سوف يحصل على فرصته، خاصة في ظل ضغط المباريات في الفترة المقبلة».