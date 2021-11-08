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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

3 طرق طبيعية وفعالة لعلاج النقرس .. تعرف عليها

علاج النقرس
علاج النقرس

النقرس هو شكل من أشكال التهاب المفاصل يسبب الألم وعدم الراحة ، غالبًا في أصابع القدم والكاحلين والركبتين، لا يوجد علاج للنقرس ، لذا فإن مجموعة من الأدوية والعلاجات المنزلية يمكن أن تساعد في الحفاظ على النقرس في حالة هدوء.

 

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طرق طبيعية لعلاج النقرس

1- عندما يصاب الشخص بالنقرس ، يمكن أن يعاني من تورم والتهاب شديد ، إحدى طرق تقليل التورم هي شرب المزيد من الماء.

يمكن أن تؤدي زيادة استهلاك السوائل إلى إطلاق كليتي الشخص لإفراز السوائل الزائدة ، والتي يمكن أن تقلل التورم في الشخص المصاب بالنقرس.

الماء هو الأفضل ، لكن السوائل الصافية الأخرى ، مثل المرق وشاي الأعشاب هي أيضًا خيارات جيدة، يجب على الناس تجنب الكحول والمشروبات الغازية ، التي تحتوي على نسبة عالية من البيورينات.

2- يمكن أن يساعد وضع كيس ثلج مغطى بقطعة قماش على المفصل في تقليل الالتهاب المرتبط بالنقرس.

جرب وضع كيس من الثلج ملفوفًا في منشفة رقيقة لمدة 10-15 دقيقة في كل مرة للمساعدة في تخفيف الألم.

إذا كان النقرس يؤثر على القدمين ، فيمكن للشخص أيضًا استخدام حزمة من الخضروات المجمدة المغطاة بقطعة قماش ، لأن هذا قد ينثني بسهولة أكبر على القدمين.

3- يمكن أن يؤدي التوتر المتزايد إلى تفاقم أعراض النقرس لدى الشخص، في حين أنه ليس من الممكن دائمًا التخلص من جميع مصادر التوتر ، فقد تساعدك النصائح التالية:

ممارسة الرياضة ، مثل المشي لفترة وجيزة ، إذا كان الألم لا يحد من الحركة
- اسمع اغاني
- التأمل
- الحصول على قسط كافٍ من الراحة يمكن أن يساعد أيضًا في تقليل التوتر.

 

المصدر medicalnewstoday

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