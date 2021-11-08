غداً .. الشباب والرياضة بالشرقية تنظم ندوة دينية عن مخاطر التطرف

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بدور مديرية الشباب والرياضة لما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الإجتماعي والسوشيال ميديا بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق ايجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

وفي هذا الإطار أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة سوف تقوم المديرية بتنظيم ندوه دينية بعنوان " وسطيه الاسلام بين التطرف والغلو دون تشديد أو مبالغه في شيء " يتم عرضها غداً الثلاثاء الموافق 9 نوفمبر 2021 في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً عن طريق البث المباشر علي صفحة مكتب الربط الإلكتروني والتحول الرقمي لوزارة الشباب والرياضة علي الفيس بوك وكذلك صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية وصفحة لجنه الدعوة الإسلامية بالمحافظة من خلال الروابط التالية:

ttps://www.facebook.com/groups/296987337874456/?ref=group_header

https://www.facebook.com/yssharkia

أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه من المقرر أن يقوم الشيخ احمد السيد عبد الهادي الواعظ الديني وعضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة بتقديم الندوة والتي سوف يبين فيها مفهوم الوسطيه ومظاهرها في الإسلام ويوضح اسباب نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن التشدد والمغالاه في الامور والنتائج المترتبه عليهما.