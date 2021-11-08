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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غداً .. الشباب والرياضة بالشرقية تنظم ندوة دينية عن مخاطر التطرف

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بدور مديرية الشباب والرياضة لما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الإجتماعي والسوشيال ميديا بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق ايجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

وفي هذا الإطار أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة سوف تقوم المديرية بتنظيم ندوه دينية بعنوان " وسطيه الاسلام بين التطرف والغلو دون تشديد أو مبالغه في شيء " يتم عرضها غداً الثلاثاء الموافق 9 نوفمبر 2021 في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً عن طريق البث المباشر علي صفحة مكتب الربط الإلكتروني والتحول الرقمي لوزارة الشباب والرياضة علي الفيس بوك وكذلك صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية وصفحة لجنه الدعوة الإسلامية بالمحافظة من خلال الروابط التالية:

 

محافظ الشرقية يلتقي رئيس قطاع الرعاية الصحية

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https://www.facebook.com/yssharkia

أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه من المقرر أن يقوم الشيخ احمد السيد عبد الهادي الواعظ الديني وعضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة بتقديم الندوة والتي سوف يبين فيها مفهوم الوسطيه ومظاهرها في الإسلام ويوضح اسباب نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن التشدد والمغالاه في الامور والنتائج المترتبه عليهما.

الشرقية التواصل الاجتماعي وزير الشباب التحول الرقمي الشباب والرياضة الرياضة التعاون

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