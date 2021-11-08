عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

تواضروس: الإنسان عمره قصير وعليه العمل باجتهاد حتى يقف أما الديان العادل

البابا تواضروس
البابا تواضروس

أكد البابا تواضروس الثاني، بابا ‏الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أنه من دواعي سروري المشاركة في الاحتفال بمرور 10 سنوات على بيت العائلة المصرية فهو يعني الأصالة والأمان حيث الحضن الدافئ ويعني الأخلاق حيث التربية ويعني التعاون ويعني الافتخار حيث تتابع الأجيال والتقاليد والعادات ، ونحتفل معا لنبني بلدنا مصر مؤكدين على وحدة الوطن وترابط أبنائه لذلك فإن الدين للديان والوطن للجميع

وأضاف تواضروس خلال كلمته في احتفالية بيت العائلة المصرية بمرور 10 سنوات على تأسيسه، منح الله الدين للإنسان من أجل التماسك والتعاونوليس للفرقة ، لافتا إلى أن حياة الإنسان قصيرة حيث يقف امام الله ليحاسب وعليه ان يؤدي دوره كاملا الى ان يأتي اليوم الذي يقف فيه أمام الديان العادل .

وأوضح تواضروس بيت العائلة هيئة تعمل الى جانب مؤسسات الدولة وتعمل على حفظ القيم ونشر السلام والدفاع عن حقوق الإنسان وتاكيد  المواطنة والعمل معا من أجل مستقبل أفضل .

ولفت البابا تواضروس ألى أن جفاف المشاعر الإنسانية حدث بسبب الاجراءات الاحترازية جراء فيروس كورونا بالإضافة الى الكوارث الطبيعية ، وهذه التحديات تدعوناا في بيت العائلة الى التعاون وبذل مزيد من الجهد . 

 

ترشيحاتنا

وداعاً لجشع التجار.. قرار رسمي بشأن "الأوفر برايس" على أسعار السيارات

شيخ الأزهر : الضرورة الدينية والوطنية دعت لإنشاء بيت العائلة المصرية |فيديو

تويوتا تكشف عن نيتها إصدار نسخة رياضية من أيجو إكس

شيخ الأزهر: كنا على وعي بأن اللعب على أوتار الفتنة الطائفية قد يتحول لحرب

شيخ الأزهر: بيت العائلة ثمرة لتفاهم عميق بين الأزهر والكنيسة

رئيس الوزراء: بيت العائلة أحد أبرز محاور مواجهة الإرهاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أنا رجل صعيدى| السبب الحقيقى لانفصال منة عرفة وزوجها

عصام الشوالي يوجه رسالة إلى محمد مجدي أفشة.. واللاعب يرد

لأنها الشيطان.. أبن يقطع رأس أمه ويشعل النيران في جسدها

انفصال منة عرفة عن زوجها محمود المهدي قبل أيام من حفل زفافهما

شيخ الأزهر: كنا على وعي بأن اللعب على أوتار الفتنة الطائفية قد يتحول لحرب

مات خلال عملية جراحية.. وفاة الفنان أحمد عبد الحي

الشهر المقبل.. منع المواطنين من دخول المصالح الحكومية إلا في حالتين

بينهم طفلان شقيقان.. ارتفاع ضحايا تسرب الغاز في الطالبية لـ 4 حالات وفاة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدأت مشوارها السينمائى مع عماد حمدى وأنهته مع يوسف منصور .. محطات هامة لـ نيللى قبل تكريمها فى القاهرة السينمائى

ليه أدخل أجزخانة ألاقي الصيدلي بيقرأ قرآن..إبراهيم عيسى يثير الجدل وعلاء مبارك:انت مالك؟

أكلة حرشة ومعلول حط الزغلول.. هل تتسبب إفيهات مدحت شلبي في إيقافه؟

شبرا مصر.. أنشأها الوالي محمد علي حيًا للأمراء والأعيان..ما هو أصل التسمية؟

فيديو

أقوى تشكيل عصابي.. من هو أبو صالح خُط الصعيد الذي أسقطته الداخلية؟

حساب لكل مسجد.. لماذا أزال وزير الأوقاف صناديق التبرعات من المساجد|فيديو

فعل فاضح بالنقاب.. «رشا» تستعرض جسمها أثناء الطبخ على يوتيوب| فيديو

فيديو قبل الحادث بساعات كشف الحقيقة.. من وراء محاولة اغتيال الكاظمي؟

المزيد

ساحة رأي

د. مجدى بدران يكتب: مكافحة تغير المناخ من خلال إعادة التدوير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب| بعد الاطلاع..احذروا العقاب في التنمر الإلكتروني

د. ماريان جرجس تكتب: العالم على صفيح ساخن في جلاكسو

مريم عيسى تكتب : "ويجز" و"كامننا" وبينهما إفساد الذوق العام

سعاد ياي تكتب: الصين.. 4 خطابات مهمة للانفتاح على العالم

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

اﻟﻤﺰﻳﺪ