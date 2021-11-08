تواضروس: الإنسان عمره قصير وعليه العمل باجتهاد حتى يقف أما الديان العادل

أكد البابا تواضروس الثاني، بابا ‏الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أنه من دواعي سروري المشاركة في الاحتفال بمرور 10 سنوات على بيت العائلة المصرية فهو يعني الأصالة والأمان حيث الحضن الدافئ ويعني الأخلاق حيث التربية ويعني التعاون ويعني الافتخار حيث تتابع الأجيال والتقاليد والعادات ، ونحتفل معا لنبني بلدنا مصر مؤكدين على وحدة الوطن وترابط أبنائه لذلك فإن الدين للديان والوطن للجميع

وأضاف تواضروس خلال كلمته في احتفالية بيت العائلة المصرية بمرور 10 سنوات على تأسيسه، منح الله الدين للإنسان من أجل التماسك والتعاونوليس للفرقة ، لافتا إلى أن حياة الإنسان قصيرة حيث يقف امام الله ليحاسب وعليه ان يؤدي دوره كاملا الى ان يأتي اليوم الذي يقف فيه أمام الديان العادل .

وأوضح تواضروس بيت العائلة هيئة تعمل الى جانب مؤسسات الدولة وتعمل على حفظ القيم ونشر السلام والدفاع عن حقوق الإنسان وتاكيد المواطنة والعمل معا من أجل مستقبل أفضل .

ولفت البابا تواضروس ألى أن جفاف المشاعر الإنسانية حدث بسبب الاجراءات الاحترازية جراء فيروس كورونا بالإضافة الى الكوارث الطبيعية ، وهذه التحديات تدعوناا في بيت العائلة الى التعاون وبذل مزيد من الجهد .