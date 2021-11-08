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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة كاجول.. ديميت أوزديمير تخطف قلوب متابعيها من السوبر ماركت

ديميت
ديميت

شاركت الفنانة التركية ديميت أوزديمير، متابعيها صور جديدة لها نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات  «إنستجرام».

 

وظهرت ديميت أوزديمير  بإطلالة كاجول وجذابة من السوبر ماركت  ، مما أثار إعجاب متابعيها.

 

يذكر أن ديميت أوزديمير شاركت في مسلسل “منزلي”، وانتهى الموسم الثاني من المسلسل، وشارك في بطولة المسلسل كل من ديميت أوزديمير، وإبراهيم تشيليكول، وعلي أوغوز سينول، وإنجين هيبيلري، وكاظم سنان. 

 

ويروي المسلسل قصة حب مستحيلة تجمع شخصين من عالمين مختلفين تمامًا، ويتفاجأ كلاهما بضغوطات من عائلتيهما لكي يتزوجا، ولكن تغلق كل الأبواب أمامهما ليجدا أن قصتهما من المستحيل أن تصل إلى نهايتها السعيدة.

ديميت اوزديمير التواصل الاجتماعي انستجرام الفن اطلالة منزلي

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