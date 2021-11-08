رئيس الوزراء: بيت العائلة أحد أبرز محاور مواجهة الإرهاب

أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن مصر ستظل بوعد من ربها وطن آمن وشعب مبارك فكتب لمصر الأمن والبركة ووطن يسع الجميع يقبل الجميع، لذلك لم تفلح محاولات الإرهاب فى بث الفرقة بين أبناء هذا الوطن.



وأضاف خلال كلمته التي القاها نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ، بالاحتفال بمرور 10 أعوام على إنشاء بيت العائلة ‏المصرى تحت عنوان" بيت العائلة المصرية محبة وتعاون.. معًا نبنى مصر، نيابة عن رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، أن إنهاء حالات الطوارئ لدليل علي أن مصر بلد الأمن والآمان، وان بيت العائلة لهو أحد أبرز محاور مواجهة الإرهاب فهو البيت الذي وضع لبنته الأول الأزهر الشريف رمز الوسطية، فكان وبحق بيت يشع السلام منه لكل مصرى ، وأن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي علي أن وحدة الشعب المصري هي الضمانة المثلي للحفاظ علي مقدرات هذا الوطن.

وبدأ المؤتمر بعزف السلام الوطني، ويناقش المؤتمر مجموعة من المحاور على مدار خمس جلسات منها: سماحة النص ودوره في دعم ‏السلام ‏المجتمعي، وأثر المواطنة في توطيد العيش المشترك، كما يتناول مواقف تاريخية وتطبيق عملي لأهم ‏انجازات بيت العائلة، فضلًا عن التعاون بين بيت العائلة المصرية ‏والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر في ‏‏الحث على السلام.

كما يناقش ‏دور بيت العائلة المصرية في الحفاظ على الهوية ‏الوطنية ‏ومواجهة العنف ضد ‏المرأة والفساد، بالإضافة إلى مناقشة‏ ‏مبادرة معاً من أجل مصر ودورها ‏في تعزيز ‏الأمن الفكري.