مستشفى جامعة دمياط ستجذب السياحة الطبية من كل أنحاء العالم

قال الدكتور سمير الجمال المتحدث الرسمي باسم جامعة دمياط، إن مستشفى جامعة دمياط كانت حلما يراود المجتمع الدمياطي منذ فترة زمنية طويلة وهي تعتبر أحد أهم المشروعات الخدمية العملاقة التي تتم في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم منقطع النظير من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وكل ذلك يتم تنفيذا لخطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.



وأضاف الجمال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني: "نعمل في إطار استكمال خطة الجامعة في إنشاء منشآتها العملاقة خلال السنوات الأخيرة، حيث تخدم مستشفى محافظة دمياط وتلبي احتياجات المجتمع المحيط بالمحافظة والمحافظات المجاورة، وهي تعتبر من أهم المحاور والركائز الأساسية التي توليها الجامعة اهتماما كبيرًا خلال الفترة الحالية".



وتابع المتحدث الرسمي باسم جامعة دمياط، أن المستشفى ستوفر تقنيات حديثة للعلاج، مثل العلاج بالخلايا الجزعية وزراعة الأعضاء: "نحرص على أن تحتوي المستشفى على مراكز طبية متخصصة لكل التخصصات والجراحات الدقيقة لخدمة المجتمع المحيط، ونهدف إلى تقديم خدمات للسياحة العلاجية وجذب السياحة الطبية من كل أنحاء العالم، لكي ننمي موارد الجامعة، في ظل التوجه الحالي بأن تعتمد كل جامعة على مواردها البشرية".



وأكد سمير الجمال، ان المستشفى تسهم بدور كبير في خدمة العملية التعليمية للطلاب، في كليات القطاع الطبي المتواجدة في الجامعة مثل الطب والتمريض أو الكليات المزمع إنشاؤها مثل كليات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والصيدلة.