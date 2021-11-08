رئيس هيئة الاستثمار يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة "طلبات" لزيادة استثماراتها في مصر

التقى المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرةبـ توماسو رودريغيز الرئيس التنفيذي لشركة طلبات وذلك لمناقشة خطط الشركة لزيادة استثماراتها في السوق المصري وتقديم حلول مبتكرة لتوسيع قاعدة عملائها بمصر والتي تعتبر السوق الأكبر لنشاط الشركة في المنطقة.

أكد عبد الوهاب خلال اللقاء على أهمية دور الشركة في دعم جهود التحول الرقمي وذلك من خلال التقنيات الجديدة التي تقدمها في هذا المجال، والذي من شأنه أن يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، مضيفا أن الفترة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في عدد مستخدمي الخدمات الاليكترونية التي تقدمها المنصات الرقمية المختلفة في مصر خاصة في ظل الطفرة التي تشهدها الدولة في تطوير البنية التكنولوجية والرقمية.

وقد ناقش الجانبان الخطط المستقبلية للشركة داخل مصر في مجال الخدمات الإلكترونية بجانب الاستفادة من الخبرات الشابة المصرية وتوظيفها عبر دعم الشركات الصغيرة العاملة وتشجيعها على التوسع في تقديم خدماتها وذلك تماشياً مع جهود الدولة لتحفيز تلك الشركات ومساعدتهم في تسويق منتجاتهم، كما تضمن اللقاء مناقشة خطة توسعات الشركة لزيادة قدراتها التشغيلية من خلال إقامة مراكز توزيع تسمي بال dark stores او متاجر افتراضية جديدة بمختلف محافظات الجمهورية

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة طلبات على أهمية السوق المصري خاصة في ظل خطة التحول الرقمي الطموحة التي تقوم الدولة المصرية بتنفيذها، موضحا أن الشركة تقوم بتوفير أكثر من 2000 فرصة عمل إلى جانب مجموعة من شركاء التوصيل وتتعاون مع حوالي 12 ألف مقدم خدمة فضلاً عن تواجد مركز خدمات مشترك اقليمي يدعم العملاء للشركة بمصر والذي يقدم خدمة العملاء و دعم المطاعم لجميع دول المنطقة