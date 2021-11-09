عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

يمس الفتيات والرجال.. أعراض الإصابة بالجن العاشق.. فيديوجراف

الجن العاشق
الجن العاشق

كثيرا منا تطرقت على مسامعه عبارة الجن العاشق أو المس العاشق البعض اعتقد أن هذا خرافة لا وجود لها والبعض الآخر اقر بوجوده وأصابه بعض الأعراض التي جعلته يتيقن بوجوده  فهو نوع من أنواع المس الذي يصيب الإنسان، وهو أنْ يقع جنِّيٌّ ذكرٌ في عشق امرأة من الإنس أو أن تقعَ جنِّيَّة أنثى في عشق رجل من الإنس.

علاج الجن العاشق


قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردا سؤال سيدة تقول فيه "ابنتي تعاني من جن عاشق، فما العلاج وأرجو الدعاء لها؟": عليك أن تذهبي بها إلى أحد الناس الطيبين لكي يقرأ عليها آيات الرقية، وعليها أن تقرأ هي أيضا سورة البقرة وآل عمران، وتواظب على قراءة آية الكرسي 100 مرة قبل النوم، كل هذا يؤدي إن شاء الله إلى الشفاء".

 

وحذر أمين الفتوى من الذهاب للدجالين قائلا: "لا تذهبي الى دجال اذهبي لرجل صالح يقرأ عليها آيات الرقية في وجود أحد من الأسرة ويكون معها محرم ولا تتركي ابنتك تذهب لأحد ليقرأ عليها بمفردها، وإن شاء الله ربنا يشفيها".

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول اعراض المس العاشق او الجن العاشق من خلال الفيديوجراف التالي.

الجن العاشق الجن العاشق المس يصيب

موضوعات متعلقة

بسبب فنان.. لماذا رفض المغاربة قدوم محمد رمضان إلى المغرب؟!

زغلول معلول وكعب متحني.. تعليقات وضعت مدحت شلبي في أزمة.. ما القصة؟

أقوى تشكيل عصابي.. من هو أبو صالح خُط الصعيد الذي أسقطته الداخلية؟

أحداث قلبت القضية.. محامي خط الفيوم يطالب بإخلاء سبيله.. فيديوجراف

حبس وغرامة.. إسدال الستار على أزمة هيفاء وهبي ومدير أعمالها

بسبب قراءة القرآن| تصريحات إبراهيم عيسى عن صيدلي تجعله في مرمى النقد

فيديوجراف| بنتها اعترفت عليها.. سيدة تتخلص من زوجها وزوجة عشيقها

ألقى دولارات على الجمهور .. محمد رمضان يثير أزمة جديدة في السعودية

ترشيحاتنا

ضوابط اختيار رؤساء لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2022

ملصق أسعار السيارات إجباري بدءا من 15 نوفمبر.. ما القصة؟

السيسي يوجه كلمة لرؤساء أجهزة المنتدى العربي الاستخباري بالفيديو كونفرانس

يمس الفتيات والرجال.. أعراض الإصابة بالجن العاشق.. فيديوجراف

مزودة بماكينة قهوة.. أبولو تقدم 3 مفاهيم جديدة في معرض هونج كونج الدولي للسيارات

تعيين عميد زراعة عين شمس عضوا باللجنة العليا للثروة الداجنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بلاغ عاجل للنائب العام ونيابة أمن الدولة ضد رئيس وأعضاء مجلس الأهلي

تحذير للمواطنين.. رفع حالة الطواريء في مستشفيات شمال سيناء بسبب كورونا

بتهمة استدراج وهتك عرض 6 فتيات.. المؤبد للطبيب مايكل وبراءة زوجته

طالبة تتعرض للتحرش من سائق ميكروباص بالتجمع.. فيديو

برلماني: الإيجارات لن تتأثر بزيادة أسعار العقارات المرتقبة

زيجتان في حياة أحمد خليل..والدته أوصته بزوجته الألمانية..وسر انفصاله عن سهير البابلي

رحل عن عالمنا اليوم.. كيف تسبب «إلا أنا» في إنهاء حياة أحمد خليل؟!

بالشوايات والمضارب.. شاهد معركة بين مئات الطلاب في حرم الجامعة|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالشوايات والمضارب.. شاهد معركة بين مئات الطلاب في حرم الجامعة|فيديو

كورونا يواصل الهجوم على الوسط وينهي حياة كبار الفنانين

بعد يومين من الرعب.. شاهد لحظة إنقاذ رجل من أعمق كهف في بريطانيا

بعد 48 ساعة من البحث .. العثور على عروسة البحر النافقة بجزيرة توبيا في سفاجا

فيديو

فيديو جراف.. أم تلحق بابنتها في جنازة واحدة حزنا عليها.. ما القصة

فيديو جراف.. كواليس حبس منة فضالي في غرفة تصوير.. تفاصيل

فيديو جراف| الإسلام والمسيحية واليهودية.. ما قصة الدين الإبراهيمي الجديد ..تفاصيل

أطول من برج إيفل .. كويكب نيريوس يقترب من الأرض 11 ديسمبر "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

محمد مبروك يكتب : سجادة وفيلم

د. مجدى بدران يكتب: مكافحة تغير المناخ من خلال إعادة التدوير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب| بعد الاطلاع..احذروا العقاب في التنمر الإلكتروني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

اﻟﻤﺰﻳﺪ