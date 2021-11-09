يمس الفتيات والرجال.. أعراض الإصابة بالجن العاشق.. فيديوجراف

كثيرا منا تطرقت على مسامعه عبارة الجن العاشق أو المس العاشق البعض اعتقد أن هذا خرافة لا وجود لها والبعض الآخر اقر بوجوده وأصابه بعض الأعراض التي جعلته يتيقن بوجوده فهو نوع من أنواع المس الذي يصيب الإنسان، وهو أنْ يقع جنِّيٌّ ذكرٌ في عشق امرأة من الإنس أو أن تقعَ جنِّيَّة أنثى في عشق رجل من الإنس.

علاج الجن العاشق



قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردا سؤال سيدة تقول فيه "ابنتي تعاني من جن عاشق، فما العلاج وأرجو الدعاء لها؟": عليك أن تذهبي بها إلى أحد الناس الطيبين لكي يقرأ عليها آيات الرقية، وعليها أن تقرأ هي أيضا سورة البقرة وآل عمران، وتواظب على قراءة آية الكرسي 100 مرة قبل النوم، كل هذا يؤدي إن شاء الله إلى الشفاء".

وحذر أمين الفتوى من الذهاب للدجالين قائلا: "لا تذهبي الى دجال اذهبي لرجل صالح يقرأ عليها آيات الرقية في وجود أحد من الأسرة ويكون معها محرم ولا تتركي ابنتك تذهب لأحد ليقرأ عليها بمفردها، وإن شاء الله ربنا يشفيها".

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول اعراض المس العاشق او الجن العاشق من خلال الفيديوجراف التالي.