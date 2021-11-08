الكشف وتوفير العلاج لـ 1370 مواطناُ بقافلة علاجية في بني سويف

تابع الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف انتظام العمل فى خطة القوافل الطبية العلاجية التى تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية.

تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة".

جاء ذلك خلال مناقشته لتقريرأعده وكيل وزارة الصحة"د.محمد يوسف عبد الخالق"،بشأن نتائج القافلة الطبية التي نظمتها المديرية بقرية التضامن مركز سمسطا يومي"السبت والأحد الماضيين"مكونة من 10 عيادات في 10 تخصصات (الباطنة، الأطفال، العظام، الأسنان، الرمد، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة) وضمن اجراءات وقائية مشددة،حيث تم الكشف على 1370 حالة ،وصرف العلاج لهم بالمجان،معمل دم 45 معمل طفيليات 22،حالات الأشعة 16،استصدار 7 قرارات نفقة دولة، تحويل 11 حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج، موجات فوق صوتية 39 حالة.

وشملت فعاليات القافلة عقد ندوات تثقيف وتوعية صحية استفاد منها 100مواطنا،عن كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد- متابعة الحمل - تنظيم الأسرة - سرطان الثدى - سلامة الغذاء - سوء استخدام الأدوية - الرضاعة الطبيعية - الزواج المبكر - أضرار ختان الإناث - التغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة ) ، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 100 مواطن.

من جهته أشار وكيل وزارة الصحة إلى الدعم النوعي الذي تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتورمحمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي، طه كمال حجاج المسؤول المالى والإداري، عيد فرج مسئول معلومات القوافل، أحمد محمد عجمى مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل.