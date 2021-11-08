سامي عبد الستار: أمراض الشرج تستوجب متابعة سريعة

قبل تفاقم الأمور

نصح الدكتور سامي عبد الستار، استشاري جراحات الشرج والمستقيم ومؤسس عيادات ريليف كلينيك، بضرورة المتابعة مع طبيب في حالة حدوث تورم أو نزيف بالشرج للسيطرة مبكراً علي الأمر.

وتابع سامي عبد الستار خلال حواره ببرنامج "بنت البلد"، تقديم نشوي مصطفي المذاع عبر قناة "صدى البلد": “في حالة وجود أي ورم أو نزيف بالشرج يجب أن يتوجه المريض للطبيب المختص”، مؤكدا أن الإهمال يساهم في تفاقم الأمور.

وأوضح أن الشرخ الشرجي يحدث في الجزء السفلي الذي يحتوي على أعصاب حسية ويحدث على شكل جرح نتيجة التمدد المفاجئ في الغشاء المخاطي المغطي للشرج.

وأشار إلي أن الألم الناتج عن الشرخ الشرجي يحدث أثناء عملية الإخراج أو بعدها ويكون مصاحب إلى بعض القطرات من الدم وليس نزيفا عنيفا.