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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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للحفاظ على أبنائنا بالخارج.. وزيرة الهجرة تكشف تفاصيل مبادرة الذرية الصالحة |فيديو

نبيلة مكرم
نبيلة مكرم

أعربت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، عن سعادتها بتنظيم احتفالية  مرور 10 سنوات على إنشاء بيت العائلة المصرية بحضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بقاعة مؤتمرات الأزهر.


وقالت نبيلة مكرم  في مداخلة هاتفية مع برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة "، إنها أطلقت مبادرة الذرية الصالحة خلال فعاليات احتفالية بيت العائلة المصرية.

 

وأضافت نبيلة مكرم :"  وزارة الهجرة تتلقى مشاكل كثيرة من المصريين في الخارج، ونحن نهتم بالجيل الثاني والثالث من المصريين في الخارج و بدأنا نتلقى شكاوى تتعلق بالخلافات الزوجية والاسرية وما ينتج عنها من أحكام قضائية تتعلق بمنع سفر الأبناء وعودتهم إلى الوطن".

 

وأوضحت نبيلة مكرم أن مبادرة الذرية الصالحة تهدف للعمل على حل تلك الخلافات الأسرية التي تمنع الأبناء من  العودة إلى مصر.

 

وشاركت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وعضو مجلس أمناء بيت العائلة المصرية، اليوم الإثنين، في احتفالية مرور 10 سنوات على إنشاء بيت العائلة المصرية.

 

وأعربت السفيرة نبيلة مكرم، خلال مشاركتها في جلسة بعنوان "دور الأديان في الحث على السلام"، عن سعادتها للمشاركة في فعاليات الاحتفال بمرور ١٠ سنوات على إنشاء بيت العائلة المصرية، مؤكدة أن بيت العائلة عند التفكير فيه يحضر إلى ذهننا أنه البيت الذي يوجد به كبار العائلة.

الهجرة الذرية الصالحة الخلافات الأسرية اخبار التوك شو نبيلة مكرم

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