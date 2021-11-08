إسماعيل حماد: "رواد النيل" مثال ناجح في تقديم الدعم لمبدعي ريادة الأعمال

قال الإعلامي إسماعيل حماد، إن التطور والابتكار أساس أي اقتصاد ناجح في العالم، ولهذا اهتمت كل دول العالم خلال السنوات الأخيرة بفكرة ريادة الأعمال الذي يركز على الابتكار.

وتابع "حماد"، خلال تقديمه برنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن ريادة الأعمال تخطت فكرة فتح مشروع اعتيادي، ولكن تتمثل في افتتاح مشروع يتميز عن المشروعات الأخرى، لكي يكون المشروع إضافة للمجتمع.

ولفت إلى أن الاقتصاد العالمي يعتمد بصورة كبيرة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة تصل لـ90%، موضحًا أن الاقتصاديات الناجحة ركزت على دعم مشروعات ريادة الأعمال التي تركز على الابتكار.

ولفت إلى أن مصر في عهد الرئيس السيسي ركزت على مشروعات ريادة الأعمال من خلال دعم وتمويل أصحاب هذه المشروعات خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن مبادرة "رواد النيل" تعتبر مثال ناجح في تقديم الدعم لرواد الأعمال في مصر.