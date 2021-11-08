حكومة إسلام آباد تتوصل لاتفاق وقف إطلاق نار مع "طالبان باكستان"

أعلن وزير الإعلام الباكستاني فؤاد تشودري اليوم الاثنين، أن الحكومة توصلت إلى اتفاق على "وقف شامل لإطلاق النار" مع حركة "طالبان" المحلية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

أكد تشودري أن السلطات في أفغانستان المجاورة سهلت المحادثات، مشيرًا إلى أنه "سيستمر تمديد وقف إطلاق النار مع تقدم المفاوضات".

وأوضح وزير الإعلام الباكستاني في مؤتمر صحفي عقده اليوم بإسلام آباد، أن رئيس الوزراء عمران خان قد كشف في مقابلة صحفية الشهر الماضي عن دخول حكومته في مفاوضات مع "حركة طالبان باكستان"، مضيفاً أن تلك المفاوضات تسير في الاتجاه الصحيح وجارية مع حركة طالبان باكستان وفقاً لدستور وقانون البلاد.

وبيّن أن الطرفين قد توصلا إلى الهدنة ووقف إطلاق النار بشكل كامل، وبالإمكان تمديد فترة الهدنة في المستقبل.

وأكد أن الحكومة وضعت في الحسبان مسألة سيادة الدولة والأمن القومي والسلام في المناطق ذات الصلة والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، خلال مفاوضاتها مع حركة طالبان باكستان، مشيراً إلى أن الحكومة الانتقالية في أفغانستان قد أدت دور الوساطة بين الحكومة والباكستانية وحركة طالبان باكستان في هذا الصدد.