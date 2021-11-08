أحمد سعد يطرح أغنية جديدة قريبا .. شاهد

أعلن الفنان أحمد سعد طرح أغنية جديدة له قريبا ، ونشر صورة له من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي “ انستجرام ”.

وعلق احمد سعد “ استنوا أغنية جديدة قريبا! ”.

وأثار الفنان أحمد سعد الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة بسبب خلافه مع زوجته السابقة الفنانة سمية الخشاب، ومن ثم زواجه من علياء بسيوني.

ويثير أحمد سعد خلال الساعات الماضية الجدل مرة أخرى لكن هذه المرة بسبب قرار نقابة المهن الموسيقية بمنعه من الغناء قبيل مشاركته في مهرجان الموسيقى العربية!!

منع أحمد سعد من الغناء

أمتنع الفنان أحمد سعد عن دفع غرامة مالية قررتها نقابة المهن الموسيقية عليه منذ فترة، فقررت النقابة، برئاسة الفنان هاني شاكر، وقف أحمد سعد عن الغناء، بدءًا من أمس الأحد 31 أكتوبر.