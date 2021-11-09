مركز بحوث الصحراء: خطة شاملة لمساعدة الأهالي من خلال مشروعات زراعية

كشف الدكتور عبد الله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، تفاصيل تنمية صحراء سيناء، لمساعدة الأهالي.

وقال زغلول خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " المواجهة" والمذاع عبر قناة " اكسترا نيوز"،:" المركز يقوم بكافة دراسات العلمية الزراعية التي تناسب التنمية الزراعية الشاملة في محافظة شمال سيناء بالكامل، لافتا إلي أنه من ضمن نتائج الأبحاث التي قام بها المركز دمج أبناء سيناء في برنامج التنمية الزراعية.

وأوضح رئيس مركز بحوث الصحراء:" هناك ضرورة لتنفيذ برنامج التنمية الزراعية على أرض الواقع في محافظة شمال سيناء، وهناك هناك خطة تم وضعها كى نرى احتياجات أهالينا في سيناء في التنمية الزراعية .

وأشار إلي أنه يتم مكافحة الحشرات والإصابات الموجودة في الأراضى الزراعية، بجانب زيادة دخل المزارعين وأهالى المنطقة من خلال دعم زراعات الخضر ومشروعات الصوب الزراعية.