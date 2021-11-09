نفوذ القاهرة الكبير في العالم العربي السبب الأول.. وسد النهضة والسودان وليبيا وفلسطين على رأس أولويات اللقاء الموسع بين شكري وبلينكن.. الوزيران يدشنان جولة الحوار الإستراتيجي بين مصر وأمريكا

-كبير الدبلوماسيين الأمريكيين أشاد بدور القاهرة في وقف إطلاق النار مايو الماضي

-السودان والجهود المبذولة لإحياء الاتفاق النووي مع إيران من ضمن الموضوعات

-مصر ركيزة أساسية في سياسة الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط

-شكري : مصر تلعب دورًا رائدًا في الحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة

بدأ وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الأمريكي أنطوني بلينكين، جولة من "الحوار الاستراتيجي" في واشنطن قالا إنها ستتناول العلاقات الثنائية والعديد من القضايا الإقليمية ، بما في ذلك الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وهي أول محادثات من نوعها منذ تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن السلطة في يناير 2021، وفق ما ذكرت صحف دولية.

في مؤتمر صحفي إلى جانب شكري يوم الاثنين ، قال بلينكين إن دبلوماسيين من مصر والولايات المتحدة "سيغطون مجموعة واسعة من القضايا" خلال يومين من المحادثات يومي الاثنين والثلاثاء ، بما في ذلك مايحدث في السودان والجهود المبذولة لإحياء الاتفاق النووي مع إيران.

إشادة بدور القاهرة

كما أشاد كبير الدبلوماسيين الأمريكيين بدور القاهرة في التوسط في وقف إطلاق النار بين إسرائيل والجماعات الفلسطينية في غزة في مايو.

رحب بلينكين يوم الاثنين بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر ، وهي خطة طويلة الأجل أطلقتها الحكومة المصرية في وقت سابق من هذا العام .

الأمر متروك للمصريين

من جانبه ، قال شكري إن الأمر متروك للمصريين في نهاية المطاف لتقرير "النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي" الذي يضمن رفاهيتهم.

وقال وزير الخارجية : "إننا نؤمن أيضًا بأن حقوق الإنسان وحدة مترابطة ، مما يستلزم تكريس اهتمام متساوٍ للحقوق السياسية والحريات المدنية ، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية".

أضاف "هذه عملية تطورية فريدة لكل بلد ، تعكس وتأخذ في الاعتبار خصوصياتها الاجتماعية وحقائقها التنموية وخلفيتها الدينية وخصائصها الثقافية.".

وناقش الوزيران سبل تعزيز التعاون الثنائي بما يتماشى مع العلاقات الاستراتيجية القوية بين القاهرة وواشنطن ، فضلا عن العديد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وشهدت الجلسة الافتتاحية للحوار الذي يستمر يومين، مشاركة ممثلين عن وزارات الدفاع والتجارة والصناعة والتعليم العالي والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وشدد الوزير شكري في كلمته الافتتاحية على تميز العلاقات المصرية الأمريكية على جميع المستويات، وضرورة مواصلة العمل من أجل تعزيز كافة أطر التعاون بين البلدين، وهذا يشمل مجالات التجارة والطاقة والبحث والتطوير والتكنولوجيا والتعليم العالي والتبادل الثقافي والرعاية الصحية.

مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف

وأكد أهمية هذه الشراكة في تعزيز قدرة الدولة المصرية على مواجهة التحديات المحلية ، بما في ذلك الإرهاب والفكر المتطرف ، ودعم جهود الدولة الدؤوبة لتحقيق التنمية.

وأشار شكري إلى أن مصر تلعب دورًا رائدًا في الحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة.

حياة كريمة للمواطنين

داخليًا ، استعرض شكري جهود الدولة المصرية لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين ، وتعزيز الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ، مع مراعاة "الحقائق التنموية والخلفية الدينية والخصائص الثقافية" للبلاد. .

وفي هذا الصدد ، أشار شكري إلى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي جاءت نتيجة حوار مجتمعي شامل بمشاركة المجتمع المدني ، بالإضافة إلى إلغاء حالة الطوارئ المطولة مؤخرًا.

وأعرب عن تطلعه لخروج الحوار الاستراتيجي بنتائج تعكس تميز وخصوصية العلاقات المصرية الأمريكية.

ليبيا

كما تطرق اللقاء إلى عدد من الملفات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك خاصة الأوضاع في ليبيا.

وشدد الوزير شكري على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية نهاية العام الجاري ، وإخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.

فلسطين

كما تم بحث تطورات القضية الفلسطينية وجهود مصر المستمرة لإحياء مسار السلام.

سوريا والسودان

كما تطرق الوزيران إلى آخر المستجدات في سوريا والجهود المبذولة لإنهاء الأزمة هناك ، بالإضافة إلى آخر التطورات في السودان.

سد النهضة

ناقش الجانبان آخر مستجدات الخلاف حول سد النهضة الإثيوبي حيث شدد الوزير شكري على ضرورة استئناف المفاوضات المباشرة في أسرع وقت بهدف التوصل إلى اتفاق ملزم قانوناً بشأن ملء السد وتشغيله بما يحقق مصالح الدول الثلاث المعنية (مصر والسودان وإثيوبيا) ويحفظ حقوق مصر المائية.

وستشهد الجلسات القادمة مناقشات حول عدد من مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك ، بما في ذلك القضايا السياسية والاقتصادية والقضائية وحقوق الإنسان والتعليمية والثقافية ، إلى جانب تبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية.

العلاقات المصرية الأمريكية

لطالما اعتُبرت مصر لعقود من الزمان ركيزة أساسية في سياسة الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط بسبب نفوذ القاهرة في العالم العربي، و امتلاكها قناة السويس المهمة ، والحدود البرية للبلاد مع قطاع غزة.

وسبق سافر بلينكين إلى القاهرة في مايو ، بعد أن ساعدت الحكومة المصرية في التوسط لوقف إطلاق النار لإنهاء التصعيد المميت بين الجماعات الفلسطينية في غزة وإسرائيل.

شكر بايدن للرئيس السيسي

وفي اتصال مع الرئيس عبدالفتاح السيسي ، شكر الرئيس الأمريكي جو بايدن مصر على "دبلوماسيتها الناجحة".

وأطلق الرئيس السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ، التي قدمت كخطة، كما رفع الرئيس السيسي حالة الطوارئ السارية منذ عام 2017.

"المصلحة المشتركة" بشأن السودان

قال بلينكين اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة ومصر لديهما "مصلحة مشتركة" في استعادة الانتقال الديمقراطي في السودان ، بعدما تدخل عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر لتهدئة الأوضاع في البلاد.

وقال وزير الخارجية الأمريكية للصحفيين إن الوضع في السودان سيكون على جدول الأعمال خلال "الحوار الاستراتيجي" ، وكذلك الصراع الدائر في ليبيا والمحادثات المحتملة حول الوساطة الإسرائيلية الفلسطينية.