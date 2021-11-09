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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هنادي مهنا: أنا مش شخصية كوميدية والشغل مع أحمد جوزي ممتع

هنادي مهنا مع أحمد
هنادي مهنا مع أحمد خالد صالح

قالت الفنانة هنادي مهنا إنها استمتعت بتجربة تقديم مسلسل عبر الراديو مع زوجها الفنان أحمد خالد صالح في رمضان الماضي عبر محطة إنرجي من خلال مسلسل “رحلتي من الشك إلى بلطيم".

ووصفت هنادي مهنا في حوار خاص مع موقع صدى البلد، العمل مع زوجها أحمد خالد صالح بأنه ممتع، وكانت تجربة الراديو تستحق هذه الخطوة قائلة:"مندمتش عليها". 

ونفت هنادي مهنا في تصريحاتها احتمالية تقديم عمل كوميدي برفقة زوجها مستقبلا، موضحة:" أنا مش شخصية كوميدية وبرفض عروض كتير بالمحتوى ده". 

وأكدت هنادي مهنا على أنها تبذل جهدا كبيرا لتطوير مهاراتها ومواهبها الفنية مشيرة إلى حرصها على الحصول على ورش في التمثيل، وتحسين جودة ما تقدمه على الشاشة.

تجربة بدون ضمان 

قالت الفنانة هنادي مهنا إن بطولة قصة "بدون ضمان" ضمن سلسلة حكايات مسلسل إلا أنا كان مسئولية كبيرة، مشيرة أنها لم تتخوف من تقديمها.

وأوضحت هنادي مهنا في تصريح خاص لموقع صدى البلد، إنها لا تعتبر نفسها أصبحت قادرة على تقديم أدوار بطولة في أعمال درامية مشيرة إلى أن حكاية بدون ضمان قصة تطلبت وجود بطلة في هذا السن وبنفس الشكل. 

وأكدت هنادي مهنا  أنها مازالت في بداية الطريق، نافية رغبتها في التسرع وتقديم أعمال تكون فيها البطلة قائلة:"لسه بدري قوي إني أبقى بطلة عمل جديد.. لازم أتطور وأتعلم عشان أبقى قد المسئولية". 

وقالت هنادي مهنا إن مسلسل إلا أنا متحيز للستات، وهي بدورها متحيزة للحق مشيرة إلى أن الكثير من النساء يتعرض لظلم كبير. 

واستطردت هنادي مهنا في تصريحاتها لصدى البلد قائلة:" أنا مش فيمينست بس أنا شخصية مع الحق". 

وأشارت إلى أنها مستعدة لتقديم قصة جديدة من مسلسل إلا أنا، ويمكن أن تدور حول أزمة الرؤية التي تعاني منها الكثير من الأمهات والنساء في مصر.

وأوضحت:" قصص الرؤية كبيرة جدا وفيها مشاكل.. والست مش مظلومة فيها عادي في مصر والست محتاجة تاخد حقها والرجالة محتاجة تعرف إنهم واخدين أكبر من حقهم بمراحل". 

بدون ضمان دور حياتي 

وقالت هنادي مهنا مهنا في حوارها مع برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي": "شخصيتي في مسلسل إلا أنا ليست قريبة مني في الحقيقة".

وأضافت هنادي مهنا: "ليا الشرف إني أمثل مع الفنان الكبير أحمد بدير.. أحب شخصية مريم التي قمت بتجسيدها في المسلسل".

وتابعت هنادي مهنا: "دوري في مسلسل إلا أنا اعتبره أحلى دور في حياتي، وأشكر المؤلف على الشخصية التي كتبها بحرفية كبيرة".

هنادي مهنا احمد خالد صالح مسلسلات هنادي مهنا رحلتي من الشك إلى بلطيم بدون ضمان

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