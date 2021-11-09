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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أقارب ضحايا الطائرة الماليزية يطالبون بتوضيح دور روسيا في حادث التحطم

الطائرة التابعة للخطوط
الطائرة التابعة للخطوط الجوية الماليزية

طالب أقارب ضحايا الطائرة التابعة للخطوط الجوية الماليزية، التي سقطت فوق أوكرانيا في عام 2014- من القضاة الذين يترأسون المحكمة الهولندية للنظر في الحادث- توضيح دور روسيا المزعوم في الحادث. 


وذكرت قناة "آسيا نيوز" الإخبارية أن أقارب الضحايا يريدون من القضاة التركيز، على وجه التحديد، على دور روسيا في الصراع في أوكرانيا، لمعرفة حقيقة ما حدث وتحديد المسئولين.


وكانت رحلة الطائرة إم إتش 17 قد تعرضت لهجوم أسقطها بعد إقلاعها من أمستردام إلى كوالالمبور، حيث قال المحققون الدوليون ومدعو العموم إن الحادث نجم عن صاروخ أرض - جو روسي.


وانتقد أقارب الضحايا عدم وجود تعاون روسي في التحقيق وعدم إجراء محاكمة نهائية، بالإضافة إلى مرور سنوات من التضليل والنظريات البديلة والنفي. 


وتنفي روسيا أي تورط لها في الحادث، بينما لا يزال المشتبه بهم، وهم 3 روس وشخص أوكراني الجنسية، مُطلقي السراح، وأوكل أحدهم محامين لتمثيله.


ومن المقرر أن تستمر المحاكمة خلال شهر ديسمبر المقبل، مع الاستماع إلى شهادات النيابة الختامية، كما أنه من المتوقع صدور الحكم العام المقبل.

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