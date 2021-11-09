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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المرور : فتح طريق الإسكندرية الصحراوي والعلمين بعد انقشاع الشبورة

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن فتح طريقي الإسكندرية الصحراوي والعلمين الصحراوي أمام المركبات بعد انقشاع الشبورة وعودة الرؤية.

وكانت الإدارة العامة للمرور، قد قررت غلق طريقى الإسكندرية الصحراوي والعلمين الصحراوي بسبب الشبورة وانعدام الرؤية.

ووجهت وزارة الداخلية نصائح هامة لمرتادي الطرق ضمت إرشادات لقيادة آمنة في الطقس السيئ والشبورة وعلى رأسها عدم الانشغال بغير الطريق، والقيادة وفق السرعات القانونية.

وفي ذات السياق ، رفعت غرف عمليات إدارات المرور المختلفة حالة الطوارئ، لاسيما إجراء عمليات مراقبة دورية ومتابعة للطرق والمحاور، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية خلال الطقس السيئ.

وأهابت الإدارة العامة للمرور، بقائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

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المرور فتح طريق الإسكندرية الصحراوي والعلمين بعد انقشاع الشبورة الادارة العامة للمرور الشبورة

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