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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على موعد عرض مسلسل " موضوع عائلى " لـ ماجد الكدوانى

ماجد الكدوانى
ماجد الكدوانى

كشفت منصة شاهد vip  عن موعد عرض أولى حلقات مسلسل “ موضوع عائلى ” ، والذى يخوض من خلاله الفنان ماجد الكدوانى أولى بطولاته فى مجال دراما المنصات الالكترونية . 

مسلسل موضوع عائلى من المقرر عرضه يوم 25 نوفمبر الحالى ، حيث سيتم طرحه مجموعة من الحلقات أسبوعياً  .

وكانت قد طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “ موضوع عائلى ” برومو  العمل والذى ظهر من خلاله بطله ماجد الكدوانى بالإضافة الى عدد من ضيوف الشرف على رأسهم أمينة خليل ومحمد شاهين.

وموضوع عائلي هو مكون  من  10 حلقات وسيتم عرضه على منصة شاهد خلال الأسابيع القليلة القادمة .

العمل من إخراج احمد الجندي وتأليف محمد عز وكريم يوسف وأحمد الجندي وسامح جمال.

ويعد مسلسل موضوع عائلى هو البطولة الأولى لماجد في الشاشة الصغيرة واول أعماله الموجهة خصيصا للمنصات الإلكترونية ، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين سما إبراهيم ورنا رئيس .

وكان قد انتهى الفنان ماجد الكدواني من تصوير مشاهد فيلم "الجريمة" الذي يخرجه شريف عرفه.

شاهد .. برومو مسلسل موضوع عائلى لـ ماجد الكدواني

قبل طرحه.. شاهد بوسترات مسلسل موضوع عائلي لـ ماجد الكدواني

وقال ماجد الكدواني في تصريحات  سابقة لـ "صدى البلد":انتهيت  من العمل تماما اليوم، وانا مستمتع جدا بالعمل مع المخرج شريف عرفه فهذه المرة الاولى التي يجمعنا فيها عمل سويا، واتمنى ان ينال إعجاب الجمهور.
 

فيلم الجريمة بطولة  أحمد عز ومنة شلبي  وسيد رجب تدور أحداثه فى إطار تشويقى أكشن، بفترة السبعينات حول مجرم ينفذ عددا من الجرائم، وفى النهاية يقع فى جريمة تجعله يتورط ويورط معه الكثيرون، وتتوالى الأحداث فى إطار مشوق.

أحدث أعمال الفنان ماجد الكدوانى فى السينما هو فيلم البعض لايذهب للمأذون مرتين، ويعد هو العمل السادس أيضا الذي يجمع بين كريم عبد العزيز وماجد الكدواني، حيث ظهرا معا مؤخرا في مسلسل الاختيار 2، ومن قبلها مجموعة من الأفلام ومنها نادي الرجال السري وحرامية في كي جي 2 وحرامية في تايلاند وظهر كضيف شرف في فيلم "فاصل ونواصل.

موضوع عائلى مسلسل موضوع عائلى ماجد الكدواني الفنان ماجد الكدواني شاهد VIP

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