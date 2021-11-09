تبادلنا التهاني والنكات.. تشافي يكشف تفاصيل أول محادثة مع ميسي عقب تدريب برشلونة

كشف تشافي هيرنانديز المدير الفني الجديد لفريق برشلونة الإسباني، عن رسالة زميله السابق ليونيل ميسي نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد توليه مهمة قيادة البلوجرانا، خلفا لـ الهولندي رونالد كومان.

وقال تشافي ، خلال مؤتمر تقديمه مديرا فنيا لفريق برشلونة، أمس، الاثنين: ميسى أرسل لي رسالة لتهنئتي بتولي تدريب برشلونة وتمنى لي التوفيق".

وتابع تشافي :" تبادلت النكات مع ميسي، وأتمنى له التوفيق أيضا، فهو أفضل لاعب في تاريخ برشلونة، لكنه ليس معنا الآن".

كان نادي برشلونة، أعلن السبت الماضي، تعاقده رسميا مع تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق السد القطري، لتولي القيادة الفنية للبوجرانا، خلفا لـ الهولندي رونالد كومان.

وقال نادي برشلونة، في بيان عبر موقعه الرسمي :" توصل نادي برشلونة لاتفاق مع تشافي ليصبح مدرب الفريق الأول لبقية الموسم الحالي وموسمين آخرين".

تابع بيان نادي برشلونة :" من المتوقع أن يصل تشافي هيرنانديز إلى برشلونة في نهاية هذا الأسبوع وأن يتم تقديمه كمدرب جديد لفريق برشلونة الأول في يوم الاثنين 8 نوفمبر في حدث مفتوح للجمهور في كامب نو. بعد الحدث سيظهر تشافي في مؤتمر صحفي".

ويعد تشافي أحد أبرز أساطير نادي برشلونة على مر التاريخ، حيث شارك مع البلوجرانا على مرى التاريخ برصيد 767 مباراة، خلف ليونيل ميسي (778 مباراة).

ألقاب تشافي مع برشلونة:



الدوري الإسباني: 8 (1998/99 ، 2004/05 ، 2005/06 ، 2008/09 ، 2009/10 ، 2010/11 ، 2012/13 و 2014/15)

دوري أبطال أوروبا: 4 (2005/06 ، 2008/09 ، 2010/11 و 2014/15)

كأس الملك: 3 (2008/09 ، 2011/12 ، 2014/15)

كأس العالم للأندية: 2 (2009/10 و 2011/12)

كأس السوبر الأوروبي: 2 (2009/10 و 2011/12)

كؤوس السوبر الإسباني: 6 (2005/06 ، 2006/07 ، 2009/10 ، 2010/11 ، 2011/12 و 2013/14).