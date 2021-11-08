عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نمر بمرحلة صعبة.. تشافي يوجه رسالة خاصة لجماهير برشلونة

تشافي - لابورتا
تشافي - لابورتا

وجه تشافي هيرنانديز المدير الفني الجديد لبرشلونة، رسالة خاصة إلى جماهير ناديه، قبل بدء مهامه الفنية مع الفريق.

وقدم نادي برشلونة الإسباني، اليوم الإثنين، تشافي هيرنانديز المدير الفني الجديد للبلوجرانا، في ملعب “كامب نو”، بحضور 25 ألف مشجع من جماهير البارسا.

وتم الإعلان عن تعيين لاعب خط وسط برشلونة السابق تشافي كمدرب للفريق خلفا للهولندي رونالد كومان.

وقال تشافي في خلال في المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه: “أود أن أوجه رسالة خاصة إلى هذا الجمهور العظيم. نحن بحاجة ماسة إلى دعمكم، خاصة في الأوقات العصيبة".

وتابع: “النادي يمر بمرحلة صعبة، من الناحية المالية وأيضًا على المستوى الرياضي”.

وأضاف: "نحتاج إلى دعمكم أكثر من أي وقت مضى. يجب أن تكون مصلحة النادي هي شغلنا الشاغل".

وتم تقديم تشافي رسميا لوسائل الإعلام اليوم الإثنين، قبل خوض أول حصة تدريبية له في اليوم التالي.

وليس من المعتاد أن يقدم مدرب الفريق على ملعب “كامب نو” بحضور جماهير في المدرجات ولكن الأمر اليوم مختلف لأنه مع واحد من أساطير النادي، وفقًا لوصف وسائل الإعلام الإسبانية.

وأكد برشلونة أن تشافي هيرنانديز سيخوض أول حصة تدريبية له كمدرب جديد للفريق الكتالوني غدًا، الثلاثاء.

وتولى تشافي القيادة الفنية لبرشلونة، الذي يحتل المركز التاسع في ترتيب الدوري الإسباني حاليا، بفارق 11 نقطة خلف ريال سوسييداد (المتصدر)، ومازال يمتلك مباراة مؤجلة.

وبعد فترة التوقف الدولي القادمة، ستكون المباراة الأولى للاعب خط الوسط الأسطوري هي مباراة الديربي الكتالوني ضد إسبانيول في 20 نوفمبر الجاري.

تشافي هيرنانديز برشلونة تشافي جماهير البارسا رونالد كومان الدوري الإسباني

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يوجه بالانتهاء من كافة مراحل تطوير منطقة الفسطاط خلال عام 2022

التخطيط تسلم 20 مركز خدمات متنقلا لقطاع الأحوال المدنية بـ الداخلية

المليشيات في قفص الاتهام ..من يقف وراء محاولة اغتيال الكاظمي؟

لإخراجه من المنزل.. نتائج التحقيقات الأولية في محاولة اغتيال "الكاظمي"

155 عامًا.. حكاية مبنى البرلمان المصري فى عهد الخديو إسماعيل| نوستالجيا

"التخطيط" تسلم 20 مركز خدمات أحوال مدنية متنقل لوزارة الداخلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كارثة الإسماعيلية تتكرر.. مدمن مخدرات يذبح خصمه بالساطور بدمياط

ابن يقتل أمه بطريقة بشعة في أمريكا

انفصال منة عرفة عن زوجها محمود المهدي قبل أيام من حفل زفافهما

الشهر المقبل.. منع المواطنين من دخول المصالح الحكومية إلا في حالتين

اغتصب 100 جثة.. قصة شخص اعتدى جنسيًا على الموتى لعقود

أنا رجل صعيدى| السبب الحقيقى لانفصال منة عرفة وزوجها

برلمانية: الارتفاع المرتقب في أسعار العقارات سيؤثر على الإيجارات

بينهم طفلان شقيقان.. ارتفاع ضحايا تسرب الغاز في الطالبية لـ 4 حالات وفاة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هكذا أحيا نجوم الفن ذكرى وفاة هيثم أحمد زكى ..صور

اغتصب 100 جثة.. قصة شخص اعتدى جنسيًا على الموتى لعقود

كنا عايزين نقلد الأفلام الإباحية.. لماذا قتل طفلان الرضيعة ندى بعد فشلهما في اغتصابها؟

بدأت مشوارها السينمائى مع عماد حمدى وأنهته مع يوسف منصور .. محطات هامة لـ نيللى قبل تكريمها فى القاهرة السينمائى

فيديو

أحدهما 8 سنوات.. طفلان يقتلان رضيعة في سوهاج بعد فشلهما في اغتصابها

بسبب فنان.. لماذا رفض المغاربة قدوم محمد رمضان إلى المغرب؟!

زغلول معلول وكعب متحني.. تعليقات وضعت مدحت شلبي في أزمة.. ما القصة؟

أقوى تشكيل عصابي.. من هو أبو صالح خُط الصعيد الذي أسقطته الداخلية؟

المزيد

ساحة رأي

د. مجدى بدران يكتب: مكافحة تغير المناخ من خلال إعادة التدوير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب| بعد الاطلاع..احذروا العقاب في التنمر الإلكتروني

د. ماريان جرجس تكتب: العالم على صفيح ساخن في جلاكسو

مريم عيسى تكتب : "ويجز" و"كامننا" وبينهما إفساد الذوق العام

سعاد ياي تكتب: الصين.. 4 خطابات مهمة للانفتاح على العالم

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

اﻟﻤﺰﻳﺪ