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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

موانئ أبوظبي تطور وتشغل أحدث محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحري

صدى البلد

وقعت مجموعة موانئ أبوظبي، المحرك العالمي الرائد للتجارة والخدمات اللوجستية، مذكرة تفاهم مع شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض الذراع التجاري لوزارة النقل، بهدف تطوير وتشغيل محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحري وتعزيز علاقات التعاون والشراكة وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي يتبناها الطرفان في أعمالهم.

 

وجاء التوقيع على هامش فعاليات المعرض التجاري الدولي الرابع للنقل اللوجيستي الذكي والشرق الأوسط وأفريقيا "Trans-MEA 2021" الذي يقام تحت رعاية عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، حيث تم التوقيع بحضور وزير النقل المصري الفريق المهندس كامل الوزير، من قبل كل من سيف المزروعي، رئيس قطاع الموانئ – مجموعة موانئ أبوظبي، واللواء البحري أ.ح/ عبد القادر درويش رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض.

 

وتنص المذكرة على قيام مجموعة موانئ أبوظبي باستطلاع الفرص الاستثمارية وإجراء دراسات الجدوى اللازمة ودراسة السوق المحلية المتعلقة بتطوير وتشغيل محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحري، الأمر الذي سيعزز قطاعات الصناعة والخدمات اللوجستية بالمنطقة، ويسهم في فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية من خلال تشغيل خدمات ملاحية مباشرة مع دول الخليج العربي وشرق آسيا وأفريقيا لخدمة منطقة المثلث الذهبي وصعيد مصر، والمساهمة في تعزيز قدرة جمهورية مصر العربية على منافسة الدول ذات المنتجات الصناعية المماثلة.

 

وعبر سيف المزروعي، رئيس قطاع الموانئ – مجموعة موانئ أبوظبي، عن سعادته بهذا التعاون مع شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، حيث يأتي هذا التوقيع في إطار التزام مجموعة موانئ أبوظبي بتعزيز الروابط التجارية مع الدول العربية الشقيقة، وحرصها على ترسيخ حضورها الإقليمي والعالمي بصفتها محركاً رائداً للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية العالمية".

 

وقال " إن الموقع الاستراتيجي لميناء سفاجا المطل على البحر الأحمر يجعله من الموانئ القادرة على تأدية دور ملموس في سلسلة التوريد العالمية، ونحن على يقين من أن التعاون الذي انطلق اليوم سيعود بالنفع الكبير على الجانبين نظراً لأنه يجمع بين الخصائص المتميزة لميناء سفاجا والخبرات الواسعة التي تتمتع بها مجموعة موانئ أبوظبي في إدارة وتشغيل المحطات البحرية إلى جانب إمكانياتها الهائلة والتي تسهم في تقديم خدمات متكاملة على امتداد كامل سلسلة التوريد".

 

من جانبه أعرب اللواء البحري أ.ح/ عبد القادر درويش رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، عن سعادته بانطلاق هذا التعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم هذه تشكل بداية واعدة للتعاون بين الطرفين من شأنها توفير الكثير من الخدمات لدعم قطاع التجارة والخدمات اللوجستية في البلدين.

 

وقال :" إن المناخ الاستثماري في مصر واعد، وهناك أهمية كبرى لتطوير وتنمية الموانئ البحرية لتصبح مراكز قادرة على دعم التنمية الاقتصادية ومنافسة الموانئ العالمية الأخرى بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي المصري".

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