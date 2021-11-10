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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم الأخ الذى يفضل زوجته على أخته ويمنع عنها أولاده.. الإفتاء تقدم الحل

حكم الأخ الذى يفضل
حكم الأخ الذى يفضل زوجته على أخته ويمنع عنها أولاده

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: “أخي يفضل زوجته عليَّ ويخاف منها وهو يجلس معي في بيت والدي، ومحرومة أن أتحدث مع أولاده.. فما حكم الدين في ذلك؟”.

 

وأجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: من الواضح أنه توجد خلفية نفسية فأنت تعتقدين أنه يفضل زوجته عليك وأكيد فى المقابل هى كذلك أيضا تعتقد أنه يفضلك عليها، ففي قصة اجتماعية هنا.

 

نوه أمين الفتوى أننا لن نطلب منك لا من زوجته شيئا بل نطلب من هذا الشخص نفسه أن يوزن الأمور، فأنت أخته لك حق عليه وهى زوجته لها حق عليه، ولا يوجد تناقض بين الحقين، وهو ليس ملكية لك ولا لها.

 

وأضاف أمين الفتوى: نحن نقول لهذا الشخص كن سياسيا ومحنكا وحكيما فى التعامل مع النساء فهذا السؤال يوضح أنه توجد غيره بين الأخت وزوجة أخيها.

 

وتابع أمين الفتوى: من الواضح أن أخيها إنسان حنون وجيد لذلك تعلقت به هذا التعلق، فعلى هذا الشخص أن يشعر أخته أنها كل شيء بالنسبة له ويشعر زوجته أنها كل شيء بالنسبة له أيضا، ولا يخلط بين الأمرين.

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هل أهجر أخي الذي يقاطعني؟

تلقت دار الإفتاء سؤال عبر صفحتها الرسمية يقول فيه :  أخي يقاطعني وأنا امرأة متزوجة ، فهل عَلَيَّ ذنب إذا قاطعته كما يقاطعني ؟.


أجاب الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية خلال البرنامج الإذاعي “ دقيقة فقهية ” قائلا: صِلة الرَّحِم من أعظم القربات عند الله تعالى ، ولذلك مدح الله المحافظين عليها فقال سبحانه : (وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ) .. وذَمَّ مَن يقطعها فقال تعالى : (فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ) .

وأضاف عاشور : صلة الرحم ليس معناها فقط أن مَن وَصَلَكِ تَصِلِينَهُ ؛ ولكن أيضًا مَن قطعكِ من ذوي رَحِمِكِ فعليكِ أن تَصِلِيهِ ؛ إذ لا نتعامل مع المعصية بالمعصية ، وإنما بالطاعة ، وفي ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " ليس الواصِلُ بالمُكافِئ ، ولكن الواصل الَّذي إذا قُطِعتْ رَحِمُه وصلَها " .

 

حكم السكوت عن خيانة زوجة أخي له؟

حكم السكوت عن خيانة زوجة أخي له؟ سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية من سيدة تحكي عن أخيها أنه يعامل زوجته معاملة حسنة، وهو ميسور الحال مادياً، ولديهما طفلين، لكنها اكتشفت ان زوجة اخيها على علاقة مع رجل آخر، فهل تخبر زوجها، وما حكم السكوت عن خيانة زوجة أخي له؟

 

حكم السكوت عن خيانة زوجة أخي له

جاء رد دار الإفتاء المصرية على سؤال ما حكم السكوت عن خيانة زوجة أخي له، أنه يجب أن تتحدث مع زوجة أخيها وتنصحها، وتحاول الإصلاح بينهما.

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