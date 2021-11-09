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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مصر تصدر أثاث بنحو 184 مليون دولار خلال 9 أشهر 2021 بنمو 13٪

صدى البلد

ارتفعت صادرات مصر من الأثاث إلى 184 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2021 بنسبة ارتفاع 13% مقابل 160.8 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى 2020.

وأشار تقرير المجلس التصديرى للأثاث والذى حصل "صدى البلد" على نسخة منه إلى أن حجم الصادرات ارتفع إلى 161 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من العام الحالى، مقابل 136 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.


والسعودية جاءت في المركز الأول مسجلة 42 مليون دولار خلال عام 2021، فيما سجلت خلال 2020 نحو 39 مليون دولار، وجاءت الإمارات في المركز الثاني مسجلة نحو 20 مليون دولار خلال 2021 بزيادة نحو مليوني دولار عما سجلته خلال 2020 والذي بلغ نحو 18 مليون دولار.

وأظهر التقرير أن صادرات الأثاث للعراق بلغت 17 مليون دولار خلال 2021 بزيادة بلغت مليوني دولار خلال 2020 والذي سجلت فيه نحو 15 مليون دولار، وبلغت إلي سلطنة عمان نحو 13 مليون دولار خلال 2021 مقابل 12 مليون دولار خلال 2020.
 

صادرات مصر من الأثاث صادرات مصر تقرير المجلس التصديرى للأثاث المجلس التصديرى للأثاث السعودية

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