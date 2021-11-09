كان أليط جداً.. كيف اعترف أحمد حلمي بحبه لـ منى زكي|نوستالجيات

قالت الفنانة منى ذكى، إن أحمد حلمى كان صديقاً لها قبل أن تنشأ بينهما علاقة حب، ولكن الموضوع تطور بعد ذلك بينهما تدريجياً أثناء العمل.

وأضافت منى ذكي في لقاء قديم لها، ببرنامج "دريم أرت"، أن بداية التعارف بينهما كانت من خلال عمل مسرحى جمعهما، قائلة" كان أليط جداً عليا".

وأشارت منى ذكي، إلى أن “حلمى” بدأ فى التقرب منها حتى نشأت بينهما علاقة صداقة قوية، وقبل أن تسافر لتصوير فيلم أفريكانو، أعترف لها بحبه، متابعة: "قعدت أضحك علشان افتكرته بيهزر وقولته سيبني أفكر".

وأستطردت: “قعدت أفكر لقيته إنسان طيب وبرتاح فى الكلام معاه وشخصية حلوة ودمه خفيف، وقولت لنفسى أنا محتاجة إيه تانى.. فكلمته علطول وقولته أنى موافقة”.