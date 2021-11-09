قرار خطير.. ماكرون يعلن استئناف فرنسا بناء المفاعلات النووية

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء، أن فرنسا ستستأنف بناء المفاعلات النووية.

وذكرت صحيفة "لوس إيكوس" الفرنسية أن ماكرون والمقربين منه كانوا يهيئون الأجواء لعدة أسابيع قبل إعلان ماكرون عن خطة فرنسا الاستثمارية لعام 2030.

وقال ماكرون في خطاب للفرنسيين إن بلاده ستعيد إطلاق الطاقة النووية وبناء مفاعلات جديدة.

وأردف: "سنقود لأول مرة منذ عقود بإعادة إطلاق بناء المفاعلات النووية في فرنسا وسنقوم بتسريع تطوير الطاقات المتجددة".

ولم يقدم ماكرون المزيد من التفاصيل ولم يحدد أنواع المفاعلات التي يعنيها.

وبرر ماكرون إعادة إحياء فرنسا الطاقة النووية باستقلالية وسيادة الطاقة الفرنسية والأوروبية، الأمر الذي كان يوليه الاهتمام لفترة خاصة منذ بدء تفشي وباء فيروس كورونا وخلال الأسابيع الأخيرة مع تصاعد أسعار الطاقة في ظل صحوة تعافي الاقتصاد العالمي.

كما أكد ماكرون على رغبة فرنسا في تسريع إزالة الكربون من الاقتصاد، ويأمل في أن يحقق آمال الفرنسيين، الذين وضعوا مكافحة الاحتباس والاحترار العالمي ضمن أولوياتهم في استطلاعات الرأي.