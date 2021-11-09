ضربة موجعة للزمالك بشأن نجم الفريق

كشف عمرو أبو العز المدير الإداري لفريق الزمالك عن موعد عودة رزاق سيسيه للمشاركة مع الفريق.

وقال عمرو أبو العز في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم"، "رزاق سيسيه يواصل برنامجه التأهيلي حاليا".

وواصل :"عودة رزاق سيسيه لن تكون قبل شهرين".

نفى مسؤولو نادي الزمالك ما تردد حول وجود اتجاه لدى الإدارة لبيع المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق في يناير المقبل في حال عدم تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء.



وأكد أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أنه لا أساس من الصحة لما تردد حول تفكير النادي في بيع بن شرقي في يناير المقبل في حال عدم حسم ملف تجديد عقده.



وينتهي عقد بن شرقي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي فريق في يناير المقبل، وتشهد الفترة الأخيرة خلافا بين اللاعب ومسؤولي النادي على وضع شرط جزائي في عقده يسمح له بالرحيل بعد الموسم الأول.



وكان بن شرقي سجل هدفا لفريق في مباراة القمة الأخيرة أمام الأهلي لكنه ظهر بمستوى متواضع وتعرض لانتقادات من قبل جماهير الأبيض على مواقع التواصل الاجتماعي.