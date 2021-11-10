مجدى كامل ينعي الفنان أحمد خليل

نعى الفنان مجدي كامل، الفنان أحمد خليل الذي توفي أمس، الثلاثاء، عن عمر يناهز 80 عاماً متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.



وكتب مجدي كامل عبر حسابه بموقع "انستجرام" : "‏انا لله وانا اليه راجعون# الاستاذ الفنان الكبير أحمد خليل في ذمة الله نسألكم الدعاء# ربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنه يارب"



وكانت حالة الفنان الكبير أحمد خليل، قد تدهورت خلال الساعات الماضية، بعد إصابته بفيروس كورونا قبل فترة، أثناء تصويره حكاية تحمل اسم “ حكايتي مع الزمان ” ، الذى يعد واحداً من حكايات مسلسل “ إلا أنا ”.



وتوفى الفنان أحمد خليل صباح أمس الثلاثاء، عن عمر 80 عاما متأثر بإصابته بفيروس كورونا، حيث أصيب فى الأيام الأخيرة من تصوير حكاية "حكايتى مع الزمان" من مسلسل "إلا أنا" الذى يعرض على قناة dmc، وتم نقله إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية حتى توفى هناك.



ويُعرض حالياً للفنان أحمد خليل حكاية "حكايتى مع الزمان" من مسلسل "إلا أنا" فى موسمه الثاني، بطولة ميرفت أمين، وأشرف زكي، هايدى رفعت، أحمد جمال سعيد، رحاب عرفة، شاهيستا سعد، عصام السقا، أحمد والى، رضوى جودة، ياسمين رحمى، وعدد من النجوم، من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، وتناقش مشكلة التراكمات بين الأزواج، وحدوث الطلاق بين الزوجين بعد 30 سنة من الزواج.