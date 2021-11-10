رامي ربيعة: غيابي عن الأهلي قرار من المدير الفني ويجب احترامه

قال رامي ربيعة لاعب النادي الأهلي، إن هناك نظام داخل القلعة الحمراء، ولا توجد أي مشاكل في عدم مشاركتي

وأضاف ربيعة في تصريحات للإعلامي كريم رمزي ببرنامج رقم 10 على القناة الأولى: "مش مهم مين يشارك، مادام الفريق ماشي بشكل قوي".



وتابع مدافع الأهلي: " اجتهد دائما في التدريبات من اجل المشاركة في المباريات بشكل أساسي.



وواصل ربيعة: " أن غيابه عن الأهلي قرار مدير فني ولابد من احترامه".

وأشار مدافع الأهلي: "إلي أن النادي لم يتحدث معي حول إعارتي، والنادي يرغب في بقائي، مضيفا انه لم يحزن او يفتعل أي ازمة بعد استبعادي من قائمة كاس العالم للأندية".