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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رامي ربيعة يهنئ أحمد فتحي بعيد ميلاده

احمد ورامي
احمد ورامي

هنأ رامي ربيعة مدافع النادي الأهلي زميله الجوكر أحمد فتحي بمناسبة عيد ميلاده حيث يحتفل أحمد فتحي نجم الأهلي السابق ولاعب بيراميدز الحالي بعيد ميلاده الـ37، بتاريخ حافل بالبطولات في مسيرته الكروية.


ونشر رامي ربيعة صورة له برفقة أحمد فتحي، عبر حسابه على انستجرام وعلق قائلا: "عيد ميلاد سعيد يا جوكر".


ويحتفل أحمد فتحي نجم بيراميدز ومنتخب مصر  اليوم الاربعاء 10 نوفمبر، بعيد ميلاده الـ37، فهو من مواليد في مدينة بنها في العاشر من نوفمبر عام 1984.


وودع أحمد فتحي جدران القلعة الحمراء نهاية عام 2020 في خوض تجربة جديدة مع بيراميدز بعد مشوار حافل من البطولات حقق خلالها 19 بطولة بـ قيمص المارد الأحمر.

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IMG_٢٠٢١١١١٠_٠٦١٤٤٠
رامي ربيعه يهنئ احمد فتحي عيد ميلاده بيراميدز الأهلى

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