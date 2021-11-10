شاهد .. طاقم "سبيس إكس " يعود إلى الأرض بعد إتمام مهمته في الفضاء| فيديو

عرضت قناة العربية تقريرًا عن عودة طاقم " سبيس إكس" إلى الأرض بعد رحلة استمرت 6 أشهر .



وأفاد التقرير، أن طاقم الفريق كان في مهمة تابعة لـ " ناسا " في الفضاء دامت 6 أشهر على محطة الفضاء الدولية ، ويتكون الطاقم من أربعة رواد فضاء.





وتابع التقرير، أن طاقم " سبيس إكس " هبط في خليج المكسيك قبالة سواحل فلوريدا وذلك من كبسولة " كرودراغون " بواسطة المظلات .





وذكر التقرير ، أن الرحلة استغرقت 8 ساعات وأكدت " سبيس إكس " أن الكبسولة " كرودراغون " كانت واجهت مشكلة في تصميم المرحاض ما اضطر رواد الفضاء إلى استخدام طرق أخرى .



