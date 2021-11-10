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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصرع سائق رافعة بعد اصطدامه بقطار في مرسى مطروح.. فيديو

صدى البلد

عرضت قناة " الحدث " تقريرًا مفصلًا عن حادث اصطدام قطار برافعة في شمال مصر ما أدى إلى مصرع سائقها .

وأفاد التقرير، أن حادث التصادم تم في محافظة مرسى مطروح شمال مصر والذي بدوره أدى إلى مصرع سائق الرافعة بعدما عبر السكة من موقع غير مخصص لذلك .
 

وذكر التقرير، أن الحادث تم رغم التحذيرات المتكررة التي أطلقها سائق القطار لتفادي الاصطدام .
 

وقالت هيئة السكك الحديدية المصرية :" سائق القطار أطلق صافرات التحذير أكثر من مرة ، لكن سائق الرافعة لم يمتثل للتحذيرات مما أدى إلى اصطدام القطار به " .

 

وتابع التقرير ، أن الحادث أدى إلى خروج عربات القطار عن القضبان وذلك دون وقوع وفيات أو إصابات بين ركابه .
 

فيما شهدت مصر حوادث قطارات عديدة منها كان كارثيًا خلال السنوات القليلة الماضية ، ففي مارس 2021 اصطدام قطاران ببعضهما في سوهاج ما أدى لمصرع 32 شخصًغا وإصابة 165 آلآخرين .

 

وفي إبريل 2021 انحرف قطار عن مساره بمنطقة طوخ أدى لمصرع 11 شخصًا وإصابة 98 آخرين وفي فبراير 2019 اصطدام قطار بحاجز في محطة رمسيس بالقاهرة ما أدى لمصرع 25 شخصًا .
 

وفي فبراير 2018 إصطدام قطاران بالبحيرة ما أدى لمصرع 12 شخصًا وإصابة 49 آخرين .


وأفاد الجهاز المركزي للإحصاء :" شهدت الفترة من عام 2003 حتى 2017 نحو 16 ألف حادث قطار ". 

 

حادث اصطدام قطار برافعة في شمال مصر مصر مرسى مطروح هيئة السكك الحديدية اخبار توك شو

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