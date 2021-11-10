الرئيس السيسي: سعدت بلقائي مع الأمير الحسين بن عبد الله ولي عهد المملكة الأردنية

بحثا سبل تطوير العلاقات المشتركة بين البلدين

أبدى الرئيس عبد الفتاح السيسي سعادته بلقاء الأمير الحسين بن عبد الله، ولي عهد المملكة الأردنية أمس.



وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "سعدت يوم أمس بلقائي مع سمو الأمير الحسين بن عبد الله، ولي عهد المملكة الأردنية، والذي حل ضيفاً عزيزاً على مصر للمرة الأولى... ولقد لمست من سمو الأمير روح الشباب الواعد والملم بالقضايا المعاصرة للأمة وسبل معالجتها... وقد تركز لقاءنا على بحث سبل تطوير العلاقات المشتركة بين بلدينا الشقيقين، كما توافقت الرؤى بيننا حول الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك... وإذ أتمنى لسمو الأمير الحسين كل النجاح والتوفيق في المستقبل، أؤكد اعتزازي الدائم بالعلاقات المتميزة التي تربط مصر والأردن على المستويين الرسمي والشعبي.